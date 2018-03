Salom asegura que "no es posible saltarse la ley en base a una ideología"

Publicado 06/03/2018 12:49:03 CET

La delegada del Gobierno en Baleares, Maria Salom, ha mostrado este martes su apoyo al anuncio del Ejecutivo central de recurrir el decreto del catalán en la sanidad pública ya que, tal como ha dicho, "no es posible saltarse la ley en base a una ideología".

Ante los medios de comunicación, Salom ha aseverado que "hay quien utiliza la libertad para saltarse determinadas leyes" y que "cuando esto ocurre viene la Administración General del Estado a poner sentido común y recurrir lo que considera que se debe recurrir".

De esta manera, ha manifestado que las leyes "no pueden saltarse a capricho". "No es posible saltarse la ley, en base a tu ideología, como ha pasado en Cataluña", ha señalado.

Por otra parte, ha señalado que se dará un paso "importantísimo" si se equiparan los salarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con los de las policías autonómicas y ha recordado que ahora "se empieza a salir de una crisis tremenda" y que han sido "años de sanear las cuentas públicas, de ser creíbles ante Europa" y que "ahora se ven los frutos".

Respecto al plus de insularidad, ha explicado que "va por otra vía" ya que no solo afecta a Policía y Guardia Civil "sino a todo el grueso de funcionarios del Estado que trabajan en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. "Estamos trabajando para que este plus se vea incrementado porque el nivel de vida en Baleares es más caro que en Canarias y otros lugares, por lo que estos pluses se deben actualizar", ha manifestado.