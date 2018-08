SFM incluirá el Much de Sineu entre las fiestas con servicio especial de tren

Publicado 15/08/2018 16:44:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) incluirá el próximo año la fiesta del Much de Sineu entre las fiestas que tienen un servicio especial de tren, como el Dijous Bo o la Vermada de Binissalem.

Así lo ha anunciado la Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad después de que el pasado lunes se registrara una masiva afluencia de pasajeros en el tren, superando "las propias previsiones de SFM".

Igualmente, desde la Conselleria han detallado que durante la tarde se añadieron dos vagones suplementarios para poder asumir la afluencia de viajeros hacia y desde Sineu.

Aún así, "no fue suficiente" y, por ello, SFM ha lamentado "las incomodidades que ello provocó a los usuarios, igual que el retraso en la llegada del autobús que tenía que cubrir el último viaje hasta Inca o hasta Manacor".

Por otra parte, han defendido que el hecho de que la fiesta del Much se realice en día laborable y no en fin de semana "no ha permitido que los usuarios se hayan podido beneficiar de los horarios nocturnos que se han puesto en marcha este verano".

De este modo, de cara al año que viene, se consensuarán con el Ayuntamiento horarios y frecuencias para facilitar el acceso en el pueblo con motivo de la fiesta del Much.

Además, el Govern ha recordado que el año que viene el tren ya estará totalmente electrificado en todo su recorrido y no se producirán interferencias en el servicio con motivo de las obras y, por lo tanto, no habrá necesidad de hacer el último trayecto en bus.