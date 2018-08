Siteib rechaza firmar el convenio de limpieza con las condiciones actuales

Publicado 31/07/2018 20:11:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Independiente de Trabajadores y Empleados de Baleares (Siteib) ha avisado este martes de que no firmará el convenio del sector de la limpieza "en estas condiciones", alertando entre otros factores de la "pérdida de poder adquisitivo" para los trabajadores.

En un comunicado, Siteib ha alertado de que con el acuerdo actual los limpiadores no alcanzarán los 1.000 euros de salario base hasta agosto de 2020. Además, ha subrayado que "se ha perdido la vigencia del convenio de enero a diciembre" y que no se pagarán atrasos "por primera vez en la historia del convenio" ya que el incremento salarial será a partir del 1 de agosto.

Además, cuando se termine la vigencia del convenio en julio de 2022, se producirá "una pérdida de poder adquisitivo de entre nueve y 12 meses, dado que la patronal entiende que la subida salarial debe ser desde la firma del convenio y no desde su caducidad".

Igualmente, Siteib ha recalcado que con el acuerdo firmado las empresas "no complementarán el 100 por cien de la base reguladora de la cotización de la parte de salario que corresponda al plus de hospitales, días festivos, plus transporte y plus de carritos".

También ha criticado que las limpiadoras de los hospitales "tendrán que seguir haciendo camas" y quienes trabajen en más de dos centros de trabajo "seguirán sin cobrar el tiempo de desplazamiento como tiempo efectivo de trabajo".