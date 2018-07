Thomàs conjura la amenaza de huelga de médicos con un incremento del 5% del presupuesto de Salud en 2010

Actualizado 27/01/2010 14:52:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Salud y Consumo del Govern, Vicenç Thomàs, contrarrestó las amenazas de huelga general que llegan desde algunos sectores del colectivo de los médicos de la red pública de las islas, al anunciar hoy que el presupuesto de su departamento crecerá, "a lo largo del año", en un cinco por ciento. Lo que compensará, al menos en parte, el recorte de 100 millones de euros que experimentó en la aprobación inicial de las partidas.

Así lo manifestó hoy el máximo responsable de la sanidad balear, en un acto que tuvo lugar en el Hospital de Son Llàtzer (Palma), en el que se presentó el programa 'Formarse en salud', dirigido a facultativos y personal de enfermería del centro, y que consiste en facilitar que estos profesionales puedan realizar estancias en clínicas del resto del Estado e, incluso, internacionales, para mejorar y ampliar su capacitación.

Thomàs aseguró "no tener ninguna información" sobre la amenaza de huelga de los facultativos, porque "no se ha producido ninguna notificación" por parte de los sindicatos, con los que espera "retomar y continuar" las negociaciones con ese sector, del que no tiene constancia que mantenga presiones para conseguir que se refuerce el presupuesto destinado al IB-Salut, tras reducirlo de forma considerable en la aprobación de los Presupuestos Autonómicos.

En esa línea, el conseller recordó que no tiene la "facultad de modificar al alza el presupuesto" de su departamento, que fue aprobado en su día por el Parlament balear, pero señaló que "tengo la previsión de realizar, a lo largo del año, una ampliación", en la línea de las que se produjeron en años anteriores. Una medida que servirá para "modular determinadas cosas", precisó el titular de Salud y Consumo.

Además, admitió que ese tipo de ampliaciones presupuestarias 'sobre la marcha' supusieron en años anteriores un repunte, respecto al total inicial, del cinco por ciento y, por lo que se refiere a 2010, también "trabajamos con esa hipótesis", confirmó Vicençs Thomàs, quien, mientras espera que se "haga efectiva", recordó que "es algo que los sindicatos ya saben desde hace más de un mes", gracias a los "canales de información" que mantienen abiertos con la conselleria.

Sin embargo, cabe recordar que los sindicatos UGT, CCOO, CSI-CSIF, USAE y Cemsatse amenazaron el pasado mes diciembre con la convocatoria de una huelga general para marzo de este año si el Govern mantiene el recorte presupuestario previsto, de 100 millones de euros respecto a las partidas de 2009, algo que no paliaría el incremento anunciado hoy por el conseller de Salud y Consumo.