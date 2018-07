El 80 por ciento de las centrales nucleares del país están cerradas

Actualizado 25/11/2011 8:56:20 CET

TOKIO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La central nuclear japonesa de Takahama detendrá sus actividades este viernes para que los inspectores puedan realizar un test de estrés en las instalaciones, con lo que el 80 por ciento de las instalaciones nucleares del país están cerradas, según ha informado la cadena de televisión pública nipona NHK.

El procedimiento de apagado del reactor de la central de Takahama, en la prefectura de Fukui (centro), comenzará en la tarde del viernes. El reactor estará totalmente detenido antes del amanecer del sábado.

La mayoría de las centrales que han detenido sus actividades están siendo sometidas a estos tests de estrés, un requisito previo de cara a su reapertura tras el accidente de la central de Fukushima-1.

Las autoridades de la prefectura de Fukui, que alberga once reactores nucleares, han dicho que no aprobarán el reinicio de las actividades a no ser que el Gobierno les facilite nuevas normas de seguridad que tengan en cuenta los descubrimientos y conclusiones de dicho accidente.

Todos los reactores que están operando en estos momentos deberán pasar el proceso de inspección antes de primavera de 2012. Si la situación de amenaza para la seguridad existente en estos momentos persiste, el país detendrá las actividades de todos ellos.