Abbas dice que el fin de la financiación de EEUU a la UNRWA es un "flagrante ataque" al pueblo palestino

Publicado 31/08/2018 23:18:17 CET

RAMALA, 31 Ago. (Reuters/EP) -

El presidente palestino, Mahmud Abbas, ha interpretado la decisión de Estados Unidos de cortar la financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) como un "flagrante ataque" al pueblo palestino.

"Las sucesivas decisiones estadounidenses suponen un flagrante ataque contra el pueblo palestino y un desafío a las resoluciones de Naciones Unidas", ha dicho el portavoz de Abbas, Nabil Abu Rdainah, en declaraciones a la agencia de noticias Reuters.

El portavoz ha advertido al Gobierno de Donald Trump de que "este castigo no tendrá éxito a la hora de cambiar el hecho de que Estados Unidos ya no juega ningún papel en la región y de que ya no es parte de la solución" al conflicto entre israelíes y palestinos.

El Departamento de Estado ha anunciado este viernes que Estados Unidos no aportará fondos adicionales a la UNRWA porque cree que soporta una carga presupuestaria "desproporcionada" y considera además que es "una operación irremediablemente fallida" porque se limita a dar ayuda de supervivencia sin ofrecer un futuro a los palestinos.

Por ello, "Estados Unidos intensificará el diálogo con Naciones Unidas, los gobiernos y otros actores internacionales sobre nuevos modelos y nuevos enfoques, que podrían incluir asistencia bilateral directa de Estados Unidos y otros socios, para dar a los niños palestinos un camino más fiable hacia un mañana más brillante".

El 'Washington Post' había informado horas antes de que Estados Unidos cancelaría todos los fondos que destina actualmente a la UNRWA. En una primera respuesta, Alemania ha anunciado que aumentará su aportación presupuestaria a la agencia de la ONU porque su desaparición "podría llevar a una incontrolable reacción en cadena" en Oriente Próximo.

Desde que llegó al cargo, Trump se ha mostrado muy crítico con el dinero que Estados Unidos destina a ayuda internacional y, en concreto, ha cargado contra la UNRWA por considerar que no ha jugado el papel que debería para reactivar las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos.