El abogado de la Casa Blanca dejará el cargo tras su aparente distanciamiento de Trump

Publicado 29/08/2018 17:24:33 CET

WASHINGTON, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que el actual abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, abandonará su puesto "en otoño", después de un supuesto distanciamiento entre ambos a raíz de la cooperación brindada por McGahn al fiscal que investiga la presunta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016.

El abogado dimitirá "poco después" de que el juez Brett Kavanaugh sea confirmado como magistrado del Tribunal Supremo. "He trabajado con Don durante mucho tiempo y aprecio verdaderamente su servicio", ha publicado el mandatario norteamericano en su cuenta de Twitter.

La inminente salida de McGahn no ha pillado por sorpresa en Washington, especialmente después de que 'The New York Times' publicase que llevaba meses colaborando voluntariamente con las pesquisas que lidera el fiscal especial Robert Mueller, responsable de una "caza de brujas" en opinión de Trump.

Trump matizó tras la difusión de la noticia que él mismo había autorizado a McGahn dicha colaboración, pero las presiones habrían terminado por dinamitar a quien en su día fue uno de los primeros nombramientos del actual presidente. Trump ha encadenado desde enero de 2017 una ola de dimisiones sin precedentes.