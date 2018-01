El abogado egipcio Jaled Ali también abandona la carrera por la Presidencia

Publicado 24/01/2018 18:52:46 CET

EL CAIRO, 24 Ene. (Reuters/EP) -

El último gran candidato opositor que quedaba en la carrera por la Presidencia de Egipto, el abogado de Derechos Humanos Jaled Ali, ha confirmado este miércoles que también se retira, lo que termina por convertir este proceso en un mero trámite para el actual mandatario, Abdelfatá al Sisi.

"Hoy anuncio nuestra decisión de no entrar en la carrera y de no presentar los papeles de la candidatura", ha afirmado Ali durante una rueda de prensa en El Cairo. El abogado ha esgrimido que abandona porque considera que no habrá un proceso electoral justo.

Ali ha dado un paso atrás un día después de que las autoridades de Egipto detuviesen al exjefe de las Fuerzas Armadas Sami Anan, otro de los potenciales rivales de Al Sisi. "Ha habido tozudez por parte de la Comisión Electoral y muchas violaciones contra el otro candidato", ha dicho Ali, en alusión a Anan.

Los distintos aspirantes han coincidido en sus críticas contra las autoridades al acusarles de intentar sofocar cualquier atisbo de rivalidad contra Al Sisi, bien sea con los ataques en medios de comunicación, la intimidación de simpatizantes y la organización de un proceso de registro sesgado.

Ali, que se hizo especialmente popular tras lograr la anulación de dos islas a Arabia Saudí, fue la primera persona en anunciar que intentaría enfrentarse a Al Sisi, en noviembre de 2017.