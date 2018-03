El abogado de Trump habría ofrecido indultos a dos de los acusados en las investigaciones de la trama rusa

Publicado 28/03/2018 21:44:39 CET

WASHINGTON, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría planteado a los letrados de Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional, y Paul Manafort, ex jefe de la campaña electoral, que podrían ser indultados en el caso de que fueran condenados por la trama rusa, según ha revelado este miércoles el 'New York Times', que cita a tres fuentes con conocimiento de estas reuniones.

De acuerdo con las fuentes, la propuesta fue formulada por John Dowd, contratado por Trump el año pasado para que le representara en las investigaciones que lleva a cabo el fiscal especial, Robert Mueller, sobre los vínculos de su equipo de campaña con agentes rusos, y que dimitió la semana pasada.

En el caso de Flynn, la oferta llegó en verano, cuando un gran jurado estaba escuchando su caso. El exconsejero presidencial acordó en noviembre cooperar con Mueller y un mes después se declaró culpable por las reuniones que mantuvo con el embajador ruso durante la campaña.

Con Manafort las discusiones arrancaron antes de que en octubre fuera imputado por blanqueo de capitales y otros delitos económicos. El exjefe de campaña se ha declarado inocente y ha manifestado a su entorno que no aceptaría un indulto porque cree que no ha actuado mal.

Dowd ha negado que hablara de indultos con ambos letrados. "No hubo discusiones. Punto", ha contestado tajante a las preguntas del diario estadounidense. Jay Sekulow, otro abogado de Trump, y Ty Cobb, letrado de la Casa Blanca, también han negado que el presidente les haya expresado interés por los indultos.

En la misma línea, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha dicho este miércoles en la rueda de prensa diaria que "en estos momentos no se están considerando" dicho indultos.

Sin embargo, las fuentes consultadas por 'The New York Times' afirman que el presidente ha preguntado en varios encuentros a sus consejeros legales hasta dónde llega su poder de indulto y que, en concreto, habló de la posibilidad de perdonar a Flynn.

"No quiero hablar de indultos al señor Flynn", dijo interrogado por la prensa el 15 de diciembre. "Veremos qué pasa", se limitó a decir Trump.

Hasta ahora, Mueller ha imputado a 19 personas, de las cuales cinco se han declarado culpables, incluidos Flynn y otras dos personas cercanas al magnate neoyorquino.

Trump ha indultado al polémico sheriff de Arizona Joe Arpaio, condenado por hacer redadas arbitrarias contra inmigrantes, y a un marino que se declaró culpable de retener información de defensa nacional por negarse a entregar unas fotografías que hizo de un submarino nuclear.