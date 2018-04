La aerolínea Southwest asegura que el avión averiado fue sometido a una inspección dos días antes del incidente

Actualizado 18/04/2018 11:17:36 CET

Muere una mujer después de que un avión aterrizara de emergencia en Filadelfia tras estallar un motor



WASHINGTON, 18 Abr. (Reuters/EP) -

La aerolínea Southwest ha asegurado que se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia este martes tras sufrir un problema en uno de los motores y parte del fuselaje, había sido sometido a una inspección dos días antes de que se produjeses el incidente.

El avión, un Boeing 737-700 que cubría la ruta entre Nueva York y Dallas, tuvo que ser desviado a Filadelfia tras sufrir dichos problemas, que se saldaron con la muerte de un pasajero. En el aparato viajaban 143 pasajeros y cinco tripulantes.

La cadena de televisión local NBC 10 ha indicado que el motor explotó poco después del despegue. Las imágenes que recogen los medios del avión tras el aterrizaje muestran daños en el motor y un agujero donde debía estar una de las ventanillas.

El presidente ejecutivo de la compañía, Gary Kelly, ha aseverado que se trata del primer incidente mortal en la historia de la aerolínea, que cuenta ya con 51 años de experiencia.

Asimismo, Kelly, que ha confirmado que la última inspección de la aeronave afectada tuvo lugar el domingo, 15 de abril, ha indicado que ha tratado de ponerse en contacto con la familia de la víctima.

En relación con el modelo, Kelly ha insistido en que el "737 es uno de los aviones de mayor éxito" y ha manifestado que no era consciente de que el avión presentara problemas en el pasado.

Southwest Airlines confirms accident; Our hearts are with those affected https://t.co/nlPaig2O4X