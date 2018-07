El Parlamento francés vota hoy la presencia de tropas en Afganistán precedido por una nueva polémica

Actualizado 22/09/2008 14:25:06 CET

PARÍS, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento francés se pronunciará esta tarde sobre la presencia de tropas en Afganistán después de la emboscada que costó la vida a diez soldados galos el pasado 18 de agosto y precedido por la polémica desatada por el diario canadiense 'Globe and Mail' que habla de la existencia de un informe secreto de la OTAN sobre la falta de equipamiento del contingente francés.

El ministro de Defensa, Hervé Morin, ha negado la existencia de un "informe" de la Alianza pero admitió que hay un acta de un oficial del Centro de Operación Conjunto (JOC, según sus siglas en inglés) realizada 'en caliente' al día siguiente o a las 48 horas de la operación a partir de los elementos de que se disponía en ese momento.

"No hay ningún informe con una investigación que aporte elementos contradictorios", dijo el ministro en RTL e insistiendo en que algunos elementos de los que se habla en el diario canadiense son "falsos" como por ejemplo el hecho de que las fuerzas francesas no tuvieran suficiente munición. Asimismo, puso de relieve que la propia OTAN ha desmentido la existencia de tal informe. No obstante, el rotativo mantiene su información a pesar de los desmentidos de Francia y de la Alianza.

El titular de Defensa, quien descartó que la nueva polémica influya en el sentido del voto de los parlamentarios franceses, hizo no obstante un llamamiento a la "unidad nacional" para respaldar al Ejército y a los soldados franceses desplegados en Afganistán.

"El combate que llevamos a cabo es un combate por nuestra propia seguridad. Busca evitar al máximo que Afganistán vuelva a ser la retaguardia del terrorismo internacional", declaró Morin, quien advirtió de la estrategia de los talibán para ganar la batalla de la opinión pública para que los países que ahora participan en la tarea de estabilización se vayan del país.

Este mismo argumento fue el que defendió después de que la revista Paris-Match publicara un reportaje sobre el comando de talibanes que perpetraron la emboscada que costó la vida a los soldados franceses en el que los islamistas amanazaban con matar a todos los miembros del contingente galo en Afganistán.

En este contexto, diputados y senadores, en virtud de las nuevas facultades otorgadas al Parlamento para pronunciarse sobre las misiones militares en el exterior, deberán decidir si prolongan o no la presencia de las tropas francesas en Afganistán.

Para el primer secretario de los socialistas franceses, François Hollande, la cuestión no es saber si Francia tiene que abandonar su compromiso con Afganistán, algo que a su juicio no debe hacer, sino "definir en qué condiciones puede contribuir la presencia de las tropas francesas a una paz sostenible tanto en esta región como en resto del mundo". El ex primer ministro socialista Lionel Jospin ha llegado a decir que hacía falta definir "nuevos objetivos" en Afganistán.

La mayoría de los 1.500 efectivos que París mantiene desplegados en Afganistán están en la provincia de Kabul. A ellos hay que añadir los 700 hombres que el presidente Nicolas Sarkozy anunció que enviaría para reforzar la provincia oriental de Kapisa y facilitar el traslado de las tropas estadounidenses al sur, donde la insurgencia es más fuerte.