El alcalde de Londres reclama un segundo referéndum sobre el Brexit

Publicado 15/09/2018 23:09:18 CET

LONDRES, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha reclamado públicamente la celebración de un segundo referéndum para que la ciudadanía británica tenga la última palabra sobre la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, ya que considera que las opciones más probables no tienen nada que ver con lo prometido en la campaña de 2016.

Khan, que en su día hizo campaña contra el Brexit, ha explicado en un artículo publicado por el semanario 'The Observer' --vinculado a 'The Guardian'--, que durante estos últimos dos años ha tratado "de buena fe" de ayudar al Gobierno para cerrar un acuerdo de ruptura con las máximas garantías posibles.

Sin embargo, ha dicho estar "cada vez más alarmado" por la "confusión" que rodea todo el proceso, en el marco del cual la primera ministra, Theresa May, "no ha logrado negociar una posición común dentro de su propio partido". Decenas de 'tories' han impulsado una rebelión interna que pone en cuestión incluso la continuidad de May.

"El tiempo se acaba rápidamente y nos quedan dos posibilidades: un mal acuerdo, que terminaría siendo tan vago que dejaríamos la UE sin saber cuál sería la futura relación, o ningún acuerdo", ha advertido Khan. En su opinion, "ambos escenarios están a kilómetros de distancia de lo que se prometión en la campaña del referéndum" de 2016.

Por este motivo, y "después de meditarlo cuidadosamente", el alcalde de Londres ha determinado que la mejor opción es "que la ciudadanía tenga la última palabra". "Esto significa una votación sobre cualquier acuerdo o una votación sobre la posibilidad del 'no acuerdo', junto a la opción de permanecer en la UE", ha explicado.

"Es tiempo de sacar este asunto clave de las manos de los políticos y devolvérselo a la gente para que pueda recuperar el control", ha apostillado Khan en su tribuna.

May ha descartado en reiteradas ocasiones la celebración de un segundo referéndum y ha mantenido que será el Parlamento el que tenga la última palabra. Sin embargo, el llamamiento público de Khan añade presión al Partido Laborista y a su líder, Jeremy Corbyn, para que apoyen también la propuesta de una nueva consulta.