El apoyo a May en la gestión del Brexit cae a mínimos históricos, según una encuesta

Publicado 07/08/2018 1:51:12 CET

LONDRES, 7 Ago. (Reuters/EP) -

El apoyo de los votantes británicos a la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, en su gestión de las negociaciones del Brexit ha caído al 22 por ciento, según una encuesta de ORB publicada este lunes, la cifra más baja que se ha registrado hasta ahora.

La aprobación de la gestión de las conversaciones del Brexit por parte del Gobierno aumentó hasta un 55 por ciento en la primera mitad de 2017, pero desde entonces ha caído debido a la lucha del Gobierno por llegar a un acuerdo sobre la futura relación de Reino Unido con la Unión Europea.

Según la encuesta, en la que han participado alrededor de 2.000 adultos, el 60 por ciento de los participantes no está seguro de que May obtenga el acuerdo correcto, frente al 56 por ciento del mes pasado, mientras el 22 por ciento confía en la primera ministra y el resto no sabía.

A poco más de ocho meses para que Reino Unido abandone el bloque, el próximo 29 de marzo, el Gobierno de May, el Parlamento y las empresas continúan profundamente divididos sobre qué forma debería tomar el Brexit.

Los planes de May de mantener una estrecha relación comercial con la Unión Europea sobre los bienes empujaron el mes pasado a su Gobierno a una crisis y se especula que podría enfrentarse a un desafío de liderazgo tras la dimisión de dos de sus ministros más antiguos en señal de protesta.