Arabia Saudí rompe relaciones diplomáticas y económicas con Canadá por criticar los DDHH en el reino

Actualizado 06/08/2018 1:14:35 CET

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí ha expulsado al embajador de Canadá, Dennis Horak, y ha anunciado la congelación de las relaciones económicas y comerciales entre ambos países por "interferir en asuntos de estado" al expresar el Gobierno canadiense su postura sobre la situación de la sociedad civil en el reino árabe, según un comunicado recogido en la agencia oficial de noticias saudí SPA.

"Arabia Saudí, en toda su larga historia, no ha aceptado ni aceptará interferencia en sus asuntos internos ni imposición de dictados de ningún Estado", según la nota oficial. "Consideramos que el Embajador de Canadá en el Reino de Arabia Saudí es persona 'non grata' y debe marcharse en las próximas 24 horas", añade la nota.

"El Reino anuncia la congelación de todas las nuevas transacciones de comercio e inversión entre el Reino y se reserva su derecho a tomar más medidas", concluye el comunicado.

Esta decisión tiene lugar en respuesta a una declaración publicada el pasado 3 de agosto por el Ministerio de Exteriores canadiense, que declaraba que "está gravemente preocupado por las detenciones en la sociedad civil y los activistas por los derechos de las mujeres en Arabia Saudí".

Canada is gravely concerned about additional arrests of civil society and women’s rights activists in #SaudiArabia, including Samar Badawi. We urge the Saudi authorities to immediately release them and all other peaceful #humanrights activists.