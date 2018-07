Macri pide el "apoyo final" para la segunda vuelta en las elecciones de alcalde de Buenos Aires

Actualizado 04/06/2007 18:24:10 CET

Filmus ratificó que se presentará a la segunda vuelta pese a la enorme diferencia

BUENOS AIRES, 4 Jun. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -

El contundente ganador en las elecciones de este domingo para elegir alcalde de la ciudad de Buenos Aires, el diputado nacional del PRO (centroderecha) y presidente del Club Boca Juniors pidió esta mañana "el apoyo final para la segunda vuelta", que se disputará el domingo 24.

Macri logró el 45,6 por ciento de los sufragios, seguido por el candidato oficialista del Frente por la Victoria, el ministro de Educación, Daniel Filmus, que logró el 24 por ciento de los votos y relegó al tercer puesto al actual alcalde, Jorge Telerman, que cosechó el 20 por ciento.

Filmus, que contó con el decidido apoyo del presidente Néstor Kirchner aseguró esta mañana que participará en la segunda vuelta, pese a la diferencia de votos, porque no se resigna a entregar "la ciudad a la derecha".

"Nadie llamó desde el gobierno nacional", para felicitar a Macri por su victoria, dijo el ganador durante una rueda de prensa. "Me llamó el señor Telerman, nos felicitó a mi y a Gabi (su compañera de fórmula), pero no hablé con ningún otro candidato, ni nadie me llamó desde el gobierno nacional", indicó.

El líder de PRO dijo que ayer ganó "otra forma de hacer política" y tras agradecer el apoyo de los ciudadanos agregó: "Sabemos cuáles son los problemas y ofrecemos soluciones concretas, que demuestren que sus impuestas vuelvan a todos con mejor calidad de vida".

Macri se impuso en todos los distritos de la ciudad y obtuvo una victoria mucho más holgada que lo que vaticinaban las encuestas e inclusive superó el porcentaje del 37 por ciento obtenido en las elecciones para diputado nacional del 2007, en las que también logró el primer lugar. "Aquellos que no nos han votado reconocen que proponemos algo sin maldad, sin dobles intenciones", agregó el candidato triunfador, quien integró la fórmula junto a la legisladora Gabriela Michetti.

"Hoy nuestra vocación es hablar con los vecinos. Ya después del 24 podremos pensar en lo nacional. Nosotros tenemos que focalizarnos fuertemente en la gestión. Aunque hay que descartar que, en lo personal, yo deje el gobierno porteño para para hacerme cargo de otra cosa", dijo Macri al ser consultado sobre las elecciones presidenciales de octubre.

SEGUNDA VUELTA

"Esta ciudad no será entregada a la derecha", dijo Filmus esta mañana a los periodistas, al ratificar su intención de participar en la segunda vuelta, pese a la enorme diferencia que le sacó Macri ayer.

El candidato oficialista dijo que Macri y él representan "dos modelos totalmente opuestos de ciudad", algo similar a lo que había dicho anoche al conocerse que accedido al ballotage.

"Nosotros proponemos un modelo integrador que comenzó en 2003 y logró sacar al país de la exclusión. El otro modelo mira hacia atrás, ya lo probamos en la Argentina y nos fue bastante mal", agregó el candidato oficialista.

"Nosotros vamos a convencer a la gente que voto equivocadamente por Macri", dijo Filmus y relató que anoche recibió anoche la llamado del presidente Kirchner para felicitarlo.

"No vamos a variar nuestra estrategia. Vamos seguro al ballottage sabiendo que la gente nos va a respaldar", dijo el candidato del Frente para la Victoria tras lo que aseguró que respetará la Constitución porteña y participará de la segunda vuelta el domingo 24.