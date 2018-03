Arranca la campaña en México para las presidenciales del 1 de julio

Publicado 30/03/2018 14:58:27 CET

CIUDAD DE MÉXICO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los aspirantes a suceder a Enrique Peña Nieto en las elecciones presidenciales previstas para el 1 de julio en México han comenzado este viernes la campaña con el reto de desbancar al líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador del primer puesto que los sondeos sobre intención de voto le conceden desde hace meses.

La llamada 'encuesta de encuesta' que elabora Oraculus a partir de las mediciones publicadas otorga a López Obrador, del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), un 39 por ciento de los votos, a gran distancia de su principal rival, Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN), con un 28 por ciento.

López Obrador, bautizado como 'AMLO' por la prensa mexicana, inaugurará su campaña presidencial a las 11.00 (hora local) en Ciudad Juárez, castigada por la violencia por su situación estratégica junto a Estados Unidos, lo que la convierte en paso de todo tipo de tráficos, pero también símbolo democrático por Benito Juárez y Francisco Madero.

Aunque sus rivales le han descrito como un 'outsider', es un viejo conocido de la política mexicana. De 64 años y con otras dos elecciones presidenciales a sus espaldas, se ha propuesto acabar con "la mafia del poder", en la que incluye a los partidos tradicionales, el PAN y el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).

López Obrador, ex alcalde de Ciudad de México, ha suscitado miedo en la clase empresarial porque ha anticipado que, si gana, revisará contratos de petróleo y gas y detendrá la construcción del nuevo aeropuerto de la capital mexicana, la mayor obra de infraestructura de la Administración Peña Nieto.

Anaya, que compite por la coalición de amplio espectro que suma a la izquierda moderada y el centro-derecha, bautizada 'Por México al Frente', se ha adelantado y se ha postulado para Los Pinos en Ciudad de México. "Cuanto más viento en contra tengamos, con más fuerza vamos a despegar", como los aviones, ha afirmado.

El líder del PAN, que se define como el candidato de los jóvenes y ha inaugurado su campaña ante un millar de ellos, ha prometido acabar con "los cánceres que lastiman a nuestro país: la violencia, la desigualdad y la corrupción". "Vamos a construir un México lleno de esperanza y bienestar", ha afirmado.

Anaya ha luchado por su segundo lugar a costa de identificar al candidato del PRI, José Antonio Meade, con los casos de corrupción que han salpicado a la formación conservadora en todos los niveles de gobierno --federal, estatal y local-- y se ha presentado como la alternativa a López Obrador, a quien dibuja como el Hugo Chávez mexicano.

Meade, aunque muy rezagado, será la tercera opción, de acuerdo con las encuestas. Sus bazas es su historial como antiguo ministro de Hacienda, su condición de independiente --no es militante del PRI-- y, según defienden desde el oficialismo, un currículum libre de corruptelas.

No comenzará su camino hacia Los Pinos hasta el domingo en Yucatán. Pero en una entrevista a Radio Fórmula ha confirmado este viernes que busca "el oro". "Voy a ganar", ha confiado y ha lanzado una crítica indirecta a Anaya: "Me parece que no es interesante ni buena la estrategia de buscar el segundo (lugar)".

Los comicios del 1 de julio serán los más grandes de la historia de México porque, además del presidente, que será elegido en una sola vuelta, se designará a más de 3.300 cargos locales y federales, entre ellos los 628 escaños que suman la Cámara de Diputados y el Senado.

Estas elecciones se seguirán con mucha atención en la región porque podrían cambiar el color político de México, un país gobernado desde 1929 por el PRI con el paréntesis 'panista' de doce años protagonizado por Vicente Fox y Felipe Calderón.