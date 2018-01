Babis intentará formar un nuevo gobierno antes de que acabe el mandato del presidente actual

Publicado 18/01/2018 14:37:22 CET

PRAGA, 18 Ene. (Reuters/EP) -

El primer ministro checo, Andrek Babis, está acelerando las gestiones para formar un nuevo gobierno para finales de febrero, antes de que termine el mandato del actual presidente del país, Milos Zeman, que opta a la reelección en la segunda vuelta de las presidenciales que se celebrará el último fin de semana de enero.

Los dos candidatos que pugnarán por la victoria en la última ronda de las presidenciales tienen visiones contrapuestas. El académico Jiri Drahos ya ha advertido de que si logra ganar los comicios no encargará la formación de gobierno a un político acusado de delitos.

Babis, al que la Policía ha acusado de fraude en las subvenciones de la Unión Europea, perdió esta semana una moción de confianza en el Parlamento y su Gobierno aceptó presentar la dimisión. Babis, cuya formación consiguió el triple de votos que la segunda fuerza más votada en las últimas legislativa, ha dicho, en una entrevista concedida al diario 'Mlada Fronta Dnes', que habrá una crisis política si no cuenta con una segunda oportunidad para conformar un ejecutivo.

La situación política se ha visto complicada por la celebración en el último fin de semana de enero de la segunda vuelta de las presidenciales, que enfrentará a Zeman, que apuesta por dar una segunda oportunidad a Babis, con Drahos, que ya ha dejado claro que no nombrará a un primer ministro que afronte cargos penales.

Babis estaba imputado en el caso por el fraude en subvenciones de la Unión Europea pero volvió a conseguir la inmunidad tras ser elegido diputado en las últimas elecciones legislativas. El primer ministro ha pedido a los parlamentarios que le retiren la inmunidad y la votación se celebrará este viernes.

"Si no tenemos por parte del presidente Zeman una segunda oportunidad y el ganador es el señor Drahos, que ya ha dicho que no me designará, podría haber una desestabilización y una crisis", ha afirmado Babis.

Por su parte, Drahos ha declarado al diario 'Pravo' que él aconsejaría a Babis que renuncie a ser primer ministro para poner fin a la crisis política y que dialogue con otros partidos para que su formación pueda formar un gobierno con respaldo parlamentario.

Babis ha dicho que su partido, ANO, está dialogando para formar una coalición con otras tres formaciones, si bien los tres grupos han exigido que él no continúe al frente del Gobierno. Babis ha dicho que esa coalición puede ser una opción pero su formación ha rechazado que dimita.

Babis ha explicado que también hablará con el partido de ultraderecha y contrario a la Unión Europea SPD y con el Partido Comunista para ver si quieren respaldar un ejecutivo liderado por ANO. ANO ganó las elecciones con la promesa de luchar contra la corrupción, aumentar las inversiones públicas, modernizar la administración y una gestión más eficiente.

Babis y Zeman, que son los dos políticos más populares en un país ampliamente euroescéptico que se ha enfrentado a la Unión Europea por su rechazo a las cuotas de inmigrantes, han formado una compleja alianza.

Babis dio su apoyo a Zeman en las elecciones presidenciales pero, tras la primera vuelta, aseguró que el mandatario debería distanciarse de algunos de sus asesores y dejar claro que no quiere redirigir el país hacia el este a expensas de los aliados de Occidente.

Zeman ha sido una figura controvertida durante su primer mandato por sus posicionamientos próximos a la ultraderecha en temas como la inmigración, por su estilo impulsivo y su apuesta por fomentar las relaciones con China y Rusia.