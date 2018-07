Ban, Renzi y Mogherini visitan en barco las costas sicilianas

Actualizado 27/04/2015 13:35:46 CET

Mogherini busca el martes apoyos en la ONU a una posible misión para destruir barcos de mafias

BRUSELAS, 27 (EUROPA PRESS)

El secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, y el primer ministro Italiano, Matteo Renzi, evaluarán este lunes de primera mano la crisis migratoria y los esfuerzos de búsqueda y rescate en el Mediterráneo frente a las costas sicilianas a bordo del buque de la Marina italiana 'San Giusto'.

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha cancelado a última hora su participación de la cumbre entre la UE y Ucrania este lunes en Kiev para acompañar al secretario general de la ONU y al jefe del Ejecutivo italiano.

La visita en el Mediterráneo permitirá "evaluar la situación y ayudar a garantizar la solidaridad europea en los esfuerzos promovidos para salvar las vidas de los inmigrantes que cruzan el mar Mediterráneo", ha informado el departamento de Mogherini en un comunicado.

Mogherini viajará el martes a Nueva York para mantener contactos en la ONU y con socios internacionales para abordar "la necesidad de esfuerzos comunes para atajar la cuestión de la inmigración, desde las causas en la raíz hasta para hacer frente a las emergencias".

La jefa de la diplomacia europea tratará de recabar apoyos en la ONU a una posible misión civil con un componente militar de la UE para detener y destruir los barcos utilizados por las mafias para transportar a los inmigrantes después de que los líderes europeos le pidieran estudiar opciones para ello en la cumbre extraordinaria del jueves.

"Discutirán opciones para tener acciones de la UE para combatir a los traficantes (de inmigrantes) dentro del marco del Derecho Internacional. No se trata de negociar, se trata de discutir lo que el Consejo Europeo le ha pedido hacer", ha explicado en rueda de prensa la portavoz de Mogherini, Catherine Ray.

Preguntada por el rechazo expreso de Ban Ki Moon a una operación militar al considerar que "no hay solución militar a la tragedia" en el Mediterráneo, según dijo en una entrevista este domingo al diario 'La Stampa', la portavoz ha admitido que la adopción de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU "no está en nuestras manos" y ha insistido en que no se trata de "una intervención militar" en todo caso y se haría "en coordinación" con los libios y en "respeto pleno de los Derechos Humanos y la dignidad de cualquier ser humano".

En el marco de su viaje, Mogherini tiene previsto mantener contactos con el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Antonio Guterres, y con la presidenta de la Comisión de la Unión Africana, Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma, con la que ya se vio en Bruselas la semana pasada.

El miércoles, se desplazará a Washington para reunirse con el secretario de Estado norteamericano, John Kerry.

Al margen de la posible operación contra las mafias, los jefes de Estado y de Gobierno también acordaron aportar más aviones, buques y persona para las operaciones de control de fronteras en el Mediterráneo y triplicar su financiación entre las medidas de urgencia pactadas para responder al aumento de naufragios.

La Comisión presentará "esta semana" la hoja de ruta para detallar "el calendario" para las acciones pactadas, según ha precisado en la misma rueda la portavoz comunitaria, Natasha Bertaud.