Bielorrusia prohibirá la salida de más de 100.000 ciudadanos a partir del uno de enero

Actualizado 25/11/2007 9:05:12 CET

MINSK, 25 Nov. (EP/AP) -

El ministerio del Interior de Bielorrusia anunció una nueva medida que impedirá a partir del próximo uno de enero salir del país a más de 100.000 ciudadanos, según anunció ayer su máximo responsable, Vladimir Naumov.

La lista de personas afectadas por esta decisión incluye a aquellos ciudadanos que están con penas aún sin cumplir, que tiene acceso a secretos de Estado o que estén endeudados. "No es posible afirmar que la lista será corta, porque más de 100.000 personas estarán en ella", señaló Naumov.

El líder del partido de la oposición, Alexander Milinkevich, expresó su temor a que la 'lista negra' pueda ser usada para prevenir que los miembros de su partido se reúnan con políticos de occidente.

"He tenido problemas en la frontera más de una vez y no me sorprendería si el Gobierno del presidente Alexander Lukashenko intentara poner el nombre de personas opuestas a su régimen en la lista", dijo Milinkevich.

El ministerio del Interior recordó que la Policía intentará notificar a con tiempo a las personas su inclusión en la lista para evitar que tengan conocimiento de ello en el momento en que deseen abandonar el país.

Lukashenko, frecuentemente definido por los países occidentales como "el último dictador de Europa", ha acusado a los dirigentes de se bloque, y en especial a Estados Unidos, de apoyar a la oposición bielorrusa.