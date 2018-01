Boko Haram difunde un nuevo vídeo en el que niñas de Chibok rechazan volver con sus familias

Actualizado 15/01/2018 12:12:07 CET

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo terrorista Boko Haram ha difundido este lunes dos vídeos, en uno de los cuales aparecen varias menores que presuntamente forman parte del grupo secuestrado en abril de 2014 en Chibok, en el noreste de Nigeria, y que aseguran que no quieren regresar con sus familias.

En la grabación, difundida por el medio nigeriano Sahara Reporters, aparecen alrededor de una decena de chicas, todas con la cabeza tapada y algunas incluso con la cara, y una niña pequeña, que podría ser la hija de una de ellas.

Según este medio y la agencia Reuters, una de las chicas que aparece con la cara tapada y que lanza el mensaje anuncia que no quieren volver con sus familias. "Somos las niñas de Chibok. Somos por las que lloráis para que regresemos. Por la gracia de Alá, nunca volveremos", asegura.

Asimismo, en él aparecería también el líder de Boko Haram, Abubakar Shekau, quien hace unas semanas había difundido otro vídeo asegurando que seguía vivo. En esta ocasión, deja claro que no está cansado de combatir al Ejército nigeriano.

BREAKING: Boko Haram releases videos showing some of the remaining Chibok girls who they claimed vowed not to go back to their parents #BringBackOurGirls

Videos obtained via Ahmad Salkida, a journalist that specializes on reporting the conflict in the Lake Chad region pic.twitter.com/5x9xwE1FzF — Sahara Reporters (@SaharaReporters) 15 de enero de 2018

En el segundo, el grupo islamista muestra los restos de un avión de la aviación nigeriana que dice haber derribado, así como de varios tanques y otro material militar, incluido un dron, destruido en sus ataques. No está claro cuándo se hizo la grabación.

BREAKING: Boko Haram releases videos showing how they shot down Nigeria fighter jet and second video of kidnapped women and remaining Chibok girls.

Videos obtained via Ahmad Salkida, a journalist that specializes on reporting the conflict in the Lake Chad region pic.twitter.com/4iwDFpA3eN — Sahara Reporters (@SaharaReporters) 15 de enero de 2018

Ambas grabaciones han sido facilitadas a Sahara Reportes por el periodista Ahmad Salkida, quien ya en el pasado ha desvelado información fiable sobre el grupo que lidera Shekau. Él mismo ha publicado en su web la segunda grabación, además de algunas capturas de ambos vídeos en su cuenta de Twitter.

In less than 24 hours, Boko Haram has released two videos. These are the screen photos of the second video. More details on Sahara Reporters. pic.twitter.com/dq8SbI8Biy — Ahmad Salkida (@ContactSalkida) 15 de enero de 2018

Just In: Shekau in new video says he is not tired.

- Chibokgirls said, they are not returning home.

- Terrified 'policewives' appealed to be rescued. More details soon. pic.twitter.com/J3YAtPcVB6 — Ahmad Salkida (@ContactSalkida) 15 de enero de 2018

El pasado 4 de enero, el Ejército nigeriano había anunciado el rescate de una de las niñas de Chibok. Boko Haram secuestró en abril de 2014 a más de 270 menores de una escuela secundaria de Chibok, si bien algunas de ellas consiguieron escapar. Su rapto generó una ola de condena y movilización a nivel internacional bajo el lema #BringBackOurGirls.

En el último año, el Ejército ya había conseguido liberar a parte de las menores secuestradas. El pasado mes de mayo el grupo islamista había puesto en libertad a 82 de las menores tras un acuerdo con el Gobierno.