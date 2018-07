Los campesinos no levantarán el bloqueo hasta que no se devuelvan las instituciones estatales

Actualizado 22/09/2008 3:53:04 CET

SANTA CRUZ, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Joel Guarachi, dirigente de los campesinos, que en estos momentos se acercan a la capital cruceña por la antigua carretera a Cochabamba y mantienen bloqueada esta vía en la localidad de Tiquipaya, anunció que no levantarán la medida de presión hasta que la Prefectura devuelva las instituciones estatales que fueron tomadas la semana pasada por unionistas y autonomistas, según recogió 'El Diario'.

Esa demanda está a punto de cumplirse ya que solamente falta que se devuelvan las instalaciones de Entel, aseguró el jefe del Gobierno departamental, Dady Alipre.

Por otro lado, el presidente de Bolivia, Evo Morales, confesó su temor ante la marcha que realizan los movimientos sociales hacia Santa Cruz, sobre todo porque estos sectores advirtieron de que no pararían la medida de presión hasta que Rubén Costas no renuncie a la Prefectura.

"Me asusta porque dicen que la marcha es hasta la renuncia del Prefecto. No lo comparto, pero me asusta", dijo el Mandatario en conferencia de prensa.