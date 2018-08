Bolton asegura que EEUU no está discutiendo el reconocimiento de la soberanía israelí sobre el Golán

Publicado 22/08/2018 10:25:35 CET

JERUSALÉN, 22 Ago. (Reuters/EP) -

La Administración de Donald Trump no está discutiendo un posible reconocimiento por parte de Estados Unidos de la reivindicación israelí sobre la soberanía de los Altos del Golán, ha señalado este miércoles el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.

Israel arrebató buena parte del Golán a Siria en la guerra de 1967 y se lo anexionó, si bien no ha conseguido el respaldo internacional. En mayo, un alto cargo israelí dijo que el reconocimiento estadounidense podría llegar en los siguientes meses.

"He oído que la idea se ha sugerido pero no hay discusiones sobre ello, ninguna decisión dentro del Gobierno estadounidense", ha declarado a Reuters Bolton durante su visita a Israel. "Obviamente entendemos la reivindicación israelí de que se ha anexionado los Altos del Golán pero no hay ningún cambio en la postura de Estados Unidos por ahora", ha señalado.

Por otra parte, se ha mostrado muy crítico con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), a la que Estados Unidos ha reducido sus contribuciones.

"La UNRWA es un mecanismo fallido. Viola el estándar del Derecho Internacional sobre el estatus de refugiado. El programa de la UNRWA es el único en la historia basado en la asunción de que el estatus de refugiado es hereditario y creo que ya es hora de que demos pasos para reducir la financiación", ha comentado Bolton.

La UNRWA y los palestinos han advertido de que los recortes podrían exacerbar la situación en la Franja de Gaza, controlada por Hamás. Precisamente, Bolton ha tratado de responsabilizar de la situación humanitaria en Gaza a Hamás y ha disputado la relación entre el presupuesto de la UNRWA y el bienestar de los palestinos.

"Muchos de los gastos de la UNRWA realmente van a perpetuar el estatus de refugiados de los palestinos y creo que eso es un error. Creo que es un error desde un punto de vista humanitario (...) una perpetuación de un estatus que no es natural", ha añadido.

"Creo que lo que queremos ver para los palestinos es un empleo real", ha afirmado Bolton, haciéndose eco de los llamamientos de Washington e Israel para una mejora de la situación económica en Cisjordania y Gaza. "A menos que tengáis economías que funcionen, nunca vais a tener estabilidad social y política", ha opinado.