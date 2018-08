Bolton asegura que las sanciones de EEUU a Rusia permanecerán vigentes hasta que Putin cambie de actitud

Publicado 24/08/2018 14:55:08 CET

KIEV, 24 Ago. (Reuters/EP) -

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, ha advertido este viernes durante su visita a Ucrania de que las sanciones que pesan sobre Rusia permanecerán vigentes hasta que Moscú cambie de actitud, y ha advertido al Kremlin de que no le tolerará que interfiera en el desarrollo de los comicios presidenciales ucranianos del año que viene.

Asimismo, y en una posterior conversación con la prensa, Bolton ha declarado que "Kiev debería considerar la posibilidad de invitar a las empresas estadounidenses a explotar el gas en Ucrania".

Se espera que la nueva ronda de sanciones norteamericanas contra Rusia, centrada esta vez en el acceso a Rusia de los llamados "bienes controlados" -- como software o electrónica -- entre en vigor el próximo lunes, en un nuevo acto de represalia de EEUU, que ha denunciado injerencia rusa en sus elecciones presidenciales.

Moscú ha advertido con medidas recíprocas, segín el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Riabkov. "Podemos responder de manera simétrica o asimétrica. No tendría que ser una repuesta 100 por 100 idéntica. No podemos competir con EEUU a la hora de imponer sanciones económicas. No jugamos en la misma liga", ha explicado Riabkov al magacín 'International Life'.