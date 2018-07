Los británicos rechazan la gestión de May sobre el 'Brexit' y apuestan por el extremismo de Boris Johnson

Publicado 22/07/2018 15:00:37 CET

Un 15 por ciento de los encuestados por el 'Sunday Times' ven con buenos ojos un nuevo partido "eurófobo, xenófobo, de ultraderecha y antimusulmán"

LONDRES, 22 Jul. (Reuters/EP) -

Un gran mayoría de los votantes británicos han mostrado su rechazo a la templada actitud negociadora que está exhibiendo de la primera ministra, Theresa May, a la hora de gestionar con Bruselas la salida del país de la Unión Europea, y proponen la opción más extremista del ex ministro de Exteriores, Boris Johnson, según un sondeo de YouGov publicado este domingo por 'The Sunday Times'.

Solo un 16 por ciento de los consultados cree que May está negociando bien el 'Brexit' mientras que un 34 por ciento considera que Johnson -- que dimitió hace dos semanas en protesta por la falta de vigor del plan maestro de May, el llamado "Libro Blanco" -- haría un mejor trabajo.

Es más, solo uno de cada diez consultados apostarían por los planes del Gobierno para abandonar el bloque en el caso de que se diera un segundo referéndum y la mitad cree que sería malo para el país aceptar un acuerdo de mínimos como el que propone May, y que implica por mantener las negociaciones comerciales sobre bienes -- pero no sobre servicios -- con la UE.

El desacuerdo entre May y sus ministros es palpable, como ha reconocido este domingo el nuevo ministro para el 'Brexit' -- su predecesor, David Davis, dimitió un poco antes que Johnson --, Dominic Rabb, ha reconocido que la primera ministra sigue intentando persuadir a su gabinete de que su estrategia es la correcta.

Raab, sin embargo, ha exhibido una línea más dura al asegurar que Reino Unido podría negarse a pagar la "factura del divorcio" con la Unión Europea -- un montante aproximado de 50.000 millones de euros como compensación por los acuerdos perdidos con su salida --, si las negociaciones comerciales para un futuro independiente de Bruselas acaban fracasando, según ha comentado a la cadena BBC.

ALIENACIÓN POLÍTICA

La encuesta del 'Times' concluye además que los votantes cada vez se sienten más alejados de los dos partidos tradicionales, el Conservador de May y el Laborista que lidera Jeremy Corbyn.

De hecho, un 15 por ciento llega a apostar incluso por la creación de un nuevo partido "explícitamente de ultraderecha, xenófobo y antimusulmán"; el mismo que se están planteando formar el defensor a ultranza del Brexit y antiguo líder nacionalista Nigel Farage, y Steve Bannon, el ex asesor ideológico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.