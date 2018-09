Bruselas propone un acuerdo de libre comercio UE-África basado en una "verdadera asociación entre iguales"

Publicado 14/09/2018 13:33:08 CET

BRUSELAS, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha propuesto este viernes una nueva alianza entre Europa y África en el futuro, que pase por un acuerdo de libre comercio capaz de fusionar los numerosos acuerdos actuales entre el bloque comunitario y países del continente vecino, y que permita una cooperación económica, política y social basada en "una verdadera asociación entre iguales".

"En estos años hemos empezado a construir una verdadera asociación entre iguales con África. Somos ya sólidos socios políticos; el siguiente paso es ser verdaderos socios económicos e intensificar nuestra relación comercial y de inversión", ha asegurado la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

Para ello el presidente del Ejecutivo comunitario ha insistido en que el objetivo debe ser "fundir los numerosos acuerdos comerciales entre la UE y África en un acuerdo de libre comercio entre ambos continentes en forma de asociación económica entre iguales", una colaboración que en los próximos cinco años podría crear hasta diez millones de puestos de trabajo en el continente.

Así, la iniciativa africana de crear una Zona de Libre Comercio Continental entre 44 países y de libre circulación de personas a finales de este año debe servir a la UE para profundizar la integración económica en vistas a cerrar un pacto comercial a largo plazo entre ambos bloques, según la propuesta de Bruselas.

La Comisión Europea cree que esta nueva alianza dará "resultados concretos" como la creación de 3,2 millones de puestos de trabajo mediante el apoyo a pequeñas y medianas empresas de África desde ahora hasta 2020, gracias al Plan Europeo de Inversiones, basado en el mismo sistema que el popular 'plan Juncker' para las inversiones en territorio comunitario.

Por otro lado, la UE quiere invertir en la educación y la formación de los jóvenes del continente africano, y calcula que 35.000 estudiantes y profesores se beneficiarán del programa Erasmus+ de aquí a 2020, alcanzando un total de 105.000 en diez años.

"La respuesta siempre está en los jóvenes africanos. No son el problema de África sino el principal recurso con el que cuenta el continente, y en particular las mujeres de África", ha afirmado Mogherini en rueda de prensa, quien ha remarcado que "no cabe imaginarse que una o dos generaciones en África sean una carga sino una baza, es sorprendente lo dispuestos que están (los jóvenes) a invertir en su continente pero a menudo los faltan los medios".

Entre 2014 y 2020, la UE aportará 31.000 millones de euros en ayuda oficial al desarrollo para África, mientras que, solo en 2016, el volumen de inversión de los Estados miembros fue de 291.000 millones, lo que situó al bloque comunitario como el mayor inversor en África y su principal socio comercial.

MAYOR EFICIENCIA EN LA INVERSIÓN EXTERIOR

La Comisión Europea considera que hay margen para una colaboración más estrecha entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y los agentes de desarrollo nacionales y regionales que permita mejorar los resultados de la inversión total de la UE en el exterior.

Para ello el Ejecutivo comunitario propone, entre otras medidas, aumentar inicialmente la coordinación con los Estados miembros a fin de hablar con una sola voz en las estructuras de gobernanza de las instituciones financieras internacionales, y crear una plataforma de inversión exterior en el contexto del próximo presupuesto comunitario, que reúna todos los programas e instrumentos existentes.