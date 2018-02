La Cámara de Representantes de EEUU aprueba un nuevo presupuesto a corto plazo para evitar el cierre del Gobierno

Publicado 07/02/2018 2:28:09 CET

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este lunes un nuevo presupuesto a corto plazo hasta el 23 de marzo para evitar el cierre de la Administración a dos días de la fecha límite para dar luz verde al proyecto.

Los presupuestos han sido aprobado en la cámara con 245 votos a favor y 182 en contra, según ha recogido el diario local 'The Washington Post', que ha indicado que el proyecto también contempla los fondos destinados al Ejército de cara al 30 de septiembre, fecha en la que finaliza el año fiscal.

El Senado, donde los demócratas han mostrado su oposición a la medida, debe aún evaluar el proyecto antes del plazo estipulado. Varios líderes del Senado han señalado que están estudiando la posibilidad de aumentar la financiación federal para los próximos dos años, lo que supondría desbloquear por fin la medida, que lleva meses dando vueltas en el Congreso.

A pesar del optimismo mostrado por algunos congresistas, demócratas y republicanos aún no han llegado a un acuerdo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a amenazar con el cierre de la Administración si los demócratas no ceden a las peticiones del Partido Republicano.

"Me encantaría ver un cierre si no nos ocupamos de esto", ha aseverado el dirigente, que ha manifestado que "si es necesario cerrarlo porque los demócratas no quieren la seguridad... Entonces se cerrará".

El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Mitch McConnel, y el de la minoría demócrata, Chuck Schumer, han insistido en que el acuerdo está en camino y han afirmado que éste cumplirá con los requisitos realizados por Trump en materia de defensa.

"Estamos en proceso de llegar a un acuerdo y parece que esto se va a producir pronto", ha aseverado McConnell. Sus palabras han sido respaldas por Schumer: "Tengo mucha esperanza en que podamos llegar a un acuerdo lo antes posible".