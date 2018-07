Un centenar de bomberos trabajan para sofocar un incendio en un bloque de apartamentos en el norte de Londres

Actualizado 26/07/2018 7:31:58 CET

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo de Bomberos de Londres, la capital de Reino Unido, ha desplegado un centenar de bomberos para hacer frente a un incendio registrado en un bloque de apartamentos en West Hampstead, en el noroeste de la ciudad.

Los bomberos han respondido así a una llamada de emergencia recibida sobre las 1.00 de la madrugada (hora local) en un edificio de cinco plantas de Inglewood Road, según ha informado la cadena de noticias BBC.

Las autoridades han indicado que actualmente hay unos 15 camiones de bomberos en el lugar de los hechos. Por el momento se desconoce si hay víctimas mortales o heridos. Los bomberos han afirmado que las llamas "podían verse desde lejos".

Unbelievable to see this from@the back garden. Hoping no casualties but fire under control now. #WestHampstead @LondonFire pic.twitter.com/pQBWZlZOvE