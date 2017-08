Un centenar de refugiados sirios piden "¡No más espera!" en las reunificaciones familiares a Alemania

Publicado 02/08/2017 16:28:40 CET

ATENAS, 2 Ago. (Reuters/EP) -

Cerca de 100 refugiados sirios se han manifestado este martes delante de la Embajada alemana en Atenas contra la lentitud en la tramitación de las reunificaciones familiares a Alemania.

Portando pancartas con eslóganes de "¡No más espera!" y "Quiero estar con mi familia", un centenar de refugiados, incluidos muchos niños, han marchado desde el Parlamento, delante de la plaza Syntagma, hasta la Embajada de Alemania.

Ambos gobiernos han acordado de manera informal desacelerar las tramitaciones de las reunificaciones familiares, una figura que permite a los miembros de una familia reagruparse en el país de acogida, según han informado medios griegos.

El texto de la convocatoria de la manifestación indica que pese al gran número de personas con derecho a la reunificación, solo se van a hacer efectivas 70 mensuales. "Hay abuelos, padres, madres y niños esperando volver a verse tras años de separación (...) Muchos de nosotros llevamos esperando más de un año y medio con una situación muy complicada en Grecia. Hemos escapado de la guerra", reza el comunicado.

"Mi mensaje es 'suficiente espera, suficiente sufrimiento'", ha denunciado una mujer siria de 41 años, Malak Rahmun, que permanece en un campo de refugiados griego con sus tres hijas a la espera de poder viajar a Berlín, donde viven su hijo y su marido. "Tengo el corazón destrozado", ha declarado. Rahmun y sus hijas solicitaron la reunificación hace un año pero las autoridades griegas no han dado una respuesta clara todavía. "No he visto a mi hijo en dos años", ha contado.

Más de 60.000 personas, en su mayoría procedentes de Siria, Afganistán e Irak, llevan más de un año en Grecia tras el cierre de la ruta de los Balcanes en marzo de 2016. El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, criticado por numerosas organizaciones de Derechos Humanos, ha hecho disminuir la entrada de refugiados.

Cerca de 100 migrantes siguen llegando a diario a las islas griegas, lo que eleva a 11.000 el número de refugiados que han cruzado el Egeo en 2017. En 2016, ya con el acuerdo en vigor, 173.000 personas fueron registradas y en 2015, cerca de un millón.

La mayoría de las llegadas en 2017 son mujeres y niños, según datos de Naciones Unidas. Una vez registrados, son retenidos en campos de refugiados porque el acuerdo prohíbe el traslado a instalaciones en el continente.