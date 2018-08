Cientos de coreanos separados por la guerra vuelven a abrazarse gracias a la distensión política

Publicado 20/08/2018 11:39:40 CET

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cientos de ciudadanos de Corea del Sur y Corea del Norte han protagonizado este lunes la primera reunificación de familias que se organiza desde octubre de 2015, gracias al acercamiento político entre dos países vecinos que siguen técnicamente en guerra más de seis décadas después de firmar un armisticio temporal.

El monte Kumgang, en Corea del Norte, ha servido de escenario para los abrazos entre 89 surcoreanos y unos 180 norcoreanos que no se veían desde que sus familias quedaron separadas por el conflicto (1950-1953). El evento se prolongará hasta el miércoles y, en ese tiempo, las familias se verán seis veces --once horas en total--.

El grupo de surcoreanos partió a primera hora de la mañana desde la localidad de Sokcho, en el noreste de Corea del Sur. La mayoría tienen entre 70 y 90 años, pero también hay un hombre de 101 dentro de esta comitiva, que no ocultaba el nerviosismo antes del gran momento.

"Me dormí antes de las 21.00 y me desperté a las 3.00", cuenta Shin Jong Ho, de 70 años. "Me siento bien, sin problemas médicos. Espero seguir así cuando lleguemos", explica a la agencia de noticias Yonhap. Junto al grupo de familiares también viajan unos 30 efectivos médicos.

Más de 57.000 supervivientes de la guerra figuran en los registros oficiales a la espera de poder verse con sus familiares, unas reuniones que suelen verse marcadas por despedidas muy dolorosas, ya que muchos de ellos desconocen cuándo podrán volver a verse. Casi 3.800 personas de la lista murieron el año pasado.

"Tengo más de 90 años así que no sé cuando voy a morir. Estoy muy contenta de haber sido seleccionada ahora", ha contado Moon Hyun Sook, de 91 años, un día antes de reunirse con sus hermanas menores en Corea del Norte, según la agencia de noticias Reuters.

Las dos Coreas han organizado 20 rondas de reunificaciones familiares desde que se celebró la primera, en el año 2000. Durante años, Seúl ha hecho llamamientos para que se llevasen a cabo reuniones regulares, pero este tipo de programas han presentado muchas dificultades debido a la frágil relación que mantiene con su vecino en el norte.

El encuentro de abril entre el dirigente norcoreano, Kim Jong Un, y el presidente surcoreano, Moon Jae In, abrió la puerta de nuevo a este tipo de reunificaciones, dentro de una distensión política en la que Pyongyang también ha prometido dar pasos hacia la desnuclearización.