Cientos de supremacistas blancos marchan por las calles de Charlottesville (Virginia) al grito de consignas nazis

Actualizado 12/08/2017 13:47:19 CET

Al menos un detenido y varios heridos leves tras una marcha que ha culminado en un asalto a estudiantes de la Universidad de Virginia

NUEVA YORK, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cientos de supremacistas blancos, algunos al ritmo de soflamas nazis, han marchado esta pasada noche con antorchas por las calles de la ciudad de Charlottesville, en Virginia, en el preludio de un encuentro convocado para este sábado con el nombre de "Unite the Right" y que contará con la presencia de figuras de la nueva extrema derecha norteamericana, como Richard Spencer.

Los asistentes al encuentro quieren expresar su protesta contra la retirada de la estatua del general confederado Robert E. Lee de uno de los parques de la ciudad, escenario el mes pasado de una minoritaria protesta del miembros del Ku Klux Klan.

Durante la marcha de esta pasada noche, algunos de los asistentes han gritado la consigna nazi "Sangre y Tierra", el lema del antiguo Ministerio de Agricultura del Tercer Reich que exaltaba los valores del campesino alemán frente a su gran enemigo, el "prestamista judío".

Siguiendo esta línea antisemita y xenófoba, otros de los asistentes han marchado al grito de "los judíos no nos reemplazarán" o "Un pueblo, una nación, terminemos con la inmigración" antes de llegar a la rotonda principal de la universidad de Virginia, rematada por una estatua del ex presidente estadounidense Thomas Jefferson, donde se encontraban concentrados un pequeño grupo de contramanifestantes con la pancarta "Estudiantes de Virginia contra el supremacismo blanco".

La concentración rodeó a los estudiantes, a los que arrojaron antorchas y propinaron patadas, según ha constatado en un comunicado la presidenta de la Universidad, Teresa Sullivan, quien además ha denunciado que los manifestantes también agredieron a personal de la Universidad.

"Estoy profundamente entristecida y perturbada por el odioso comportamento desplegado esta pasada noche en nuestro recinto por estos manifestantes. Condendo enérgicamente el asalto que han perpetrado, sin mediar provocación alguna, contra miembros de nuestra comunidad que intentaban mantener el orden", ha lamentado.

Varias personas han sido atendidas por heridas leves al resultar rociadas con espray de pimienta, de procedencia desconocida, y al menos una persona no identificada ha sido arrestada, de acuerdo con el medio local 'Daily Progress'.

Aunque el encuentro supremacista de hoy -- donde se espera la presencia de entre 2.000 y 6.000 personas -- ha recibido el permiso de un tribunal, el alcalde de Charlottesville, Mike Signer, ha recordado que la marcha de este viernes en la universidad había sido prohibida.

"Ha sido un cobarde desfile de odio, fascismo, racismo, racismo e intolerancia". "Estoy mucho más que asqueado por este despreciable y prohibido despliegue de intimidación en un terreno universitario", ha hecho saber a través de un post de Facebook.