Colombia, Ecuador y Perú piden apoyo a nivel internacional ante la creciente ola migratoria de venezolanos

Publicado 30/08/2018 5:57:35 CET

LIMA, 30 Ago. (Reuters/EP) -

Las autoridades de Colombia, Ecuador y Perú han solicitado este miércoles el apoyo de organismos internacionales y de diferentes países ante la creciente ola migratoria proveniente de Venezuela.

En una reunión extraordinaria de autoridades migratorias de los tres países de la Comunidad Andina (CAN) realizada en Lima, la capital de Ecuador, los estados han acordado, además, pedir a Venezuela agilizar el trámite de pasaportes para sus ciudadanos y evitar "problemas complejos" al resto de países latinoamericanos.

El director general de comunidades peruanas en el exterior, Enrique Bustamante, ha explicado que los gobiernos están atendiendo a los migrantes venezolanos, a los que están ofreciendo servicios sanitarios, vacunación y alimentación con la ayuda de algunos organismos internacionales. No obstante, ha alertado de que la capacidad de los servicios se ha desbordado.

"Esperamos que esta (ayuda) se incremente y podamos contar con el aporte de los organismos internacionales y también de la cooperación directa de países desarrollados que permitan sortear esta crisis migratoria que vivimos en la región, que nos afecta por no estar preparados para atender ese volumen de personas", ha afirmado Bustamante en una rueda de prensa.

Colombia y Perú son los mayores receptores en Sudamérica de los miles de inmigrantes que huyen de la crisis económica y social en Venezuela. Ambos países, así como Ecuador y Brasil, han adoptado duras medidas para hacer frente a la crisis migratoria.

Por su parte, el viceministro de movilidad humana de Ecuador, Santiago Chávez, ha manifestado que, como parte de un mayor control en las fronteras, los países andinos han solicitado a Venezuela que agilice la tramitación de pasaportes a sus ciudadanos migrantes.

"Este uno de los aspectos claves para que la población venezolana migrante puedan insertarse de una manera aceptable en los países de la Comunidad Andina. Sin esos documentos la situación es muy compleja tanto para las personas como para los gobiernos", ha expresado Chávez. "La emisión de esos documentos es absolutamente fundamental", ha añadido.

En la reunión también han participado el director general de la Comunidad Andina, José Antonio Arróspide, y la embajadora de Colombia en Perú, Mónica Lanzetta.

Arróspide ha explicado que Bolivia no suscribió los acuerdos debido a que esa nación no ha recibido migración venezolana y "no enfrenta este conjunto de problemas".