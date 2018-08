Un comandante de EEUU en Corea del Sur apoya un plan para reducir la seguridad en la frontera con Corea del Norte

Actualizado 22/08/2018 7:29:18 CET



SEÚL, 22 (Reuters/EP)

El máximo comandante de las tropas estadounidenses en Corea del Sur ha asegurado este miércoles que apoya los movimientos para retirar algunos puestos avanzados a lo largo de la frontera con Corea del Norte, a pesar de los riesgos.

El Ministerio de Defensa surcoreano ha afirmado que planea reducir los puestos de guardia y el equipo a lo largo de la zona desmilitarizada en su frontera con Corea del Norte como parte de los esfuerzos para reducir la tensión y generar confianza con el país liderado por Kim Jong Un.

"Estoy preocupado sobre lo que significa militarmente para la capacidad de defender a lo largo de la Línea de Demarcación Militar", ha señalado este miércoles el general estadounidense Vincent Brooks. Sin embargo, ha asegurado que el riesgo es "un grado razonable" y que la medida representa una buena oportunidad para reducir las tensiones.

Cerca de 28.500 tropas estadounidenses se encuentran en Corea del Sur, un legado de la Guerra de Corea, que terminó en 1953 en un armisticio que dejó a Corea del Norte técnicamente todavía en guerra con Corea del Sur y el comando de Naciones Unidas liderado por Estados Unidos.

Además de servir como comandante de esas tropas, Brooks también los hace para las fuerzas de la ONU, y en caso de guerra, también tomaría el mando de las tropas surcoreanas.

Brooks también ha aseverado que sus tropas están encontrando "otras formas" de mantenerse preparadas en ausencia de los grandes simulacros militares, que fueron cancelados o retrasados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de un acuerdo con Kim Jong Un.

"No recibí ninguna orden para no estar preparado", ha manifestado. "Nadie me dijo que me retirara", ha aseverado.

Brooks ha recalcado que la presencia militar en Corea del Sur está preparando el escenario para las conversaciones diplomáticas de este año con Corea del Norte "con éxito" y ha afirmado que apoya mantener la presión sobre el país liderado por Kim para evitar que "respalde" los pasos diplomáticos.