Comey pide "votar a los demócratas" y recalca que "las diferencias políticas no importan ahora"

Publicado 18/07/2018 20:15:48 CET

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exdirector de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) James Comey ha pedido este miércoles "votar a los demócratas" y ha afirmado que "las diferencias políticas no importan ahora", en una nueva crítica al presidente estadounidense, Donald Trump.

"Este Congreso Republicano se ha demostrado incapaz de cumplir el diseño de los fundadores de que 'la ambición debe contrarrestar la ambición'", ha señalado en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

"Cualquiera que crea en los valores de este país debe votar a los demócratas este otoño --en referencia a las 'midterms'--. Las diferencias políticas no importan ahora. Los ojos de la Historia están sobre nosotros", ha agregado.

Comey se ha mostrado muy crítico con Trump desde su cese y en abril llegó a decir durante una entrevista que el presidente no está "moralmente capacitado" para estar al frente del país.

"Una persona (...) que habla y trata a las mujeres como si fueran pedazos de carne, que miente constantemente sobre asuntos de cualquier medida y que insiste en que el pueblo estadounidense le cree, no es apta para ser presidente de Estados Unidos por motivos morales. Y esa no es una declaración política", afirmó. "No está capacitado para ser presidente", añadió.

Posteriormente, Trump aseguró que hizo "un gran servicio" al país cesando a Comey, después de que una investigación del Gobierno revelase "graves errores" en las pesquisas abiertas contra la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

En abril, el presidente estadounidense tildó a Comey de "mentiroso", "topo" y "caradura" después de que su antiguo subordinado, a quien despidió en mayo de 2017, le describiera en su nuevo libro como un "mafioso".