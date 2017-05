La Comisión Electoral rusa asegura que Nalvani no puede presentarse como candidato presidencial ">

Publicado 03/05/2017 20:40:03 CET

MOSCÚ, 3 May. (Reuters/EP) -

El político opositor Alexei Nalvani no podrá presentarse como candidato a la Presidencia de Rusia el año que viene, a no ser que sea capaz de recurrir con éxito una pena suspendida de cinco años por malversación de fondos, según ha asegurado este miércoles un alto cargo de la Comisión Electoral Central citado por la agencia de noticias rusa RIA Novosti.

Navalni, que alega que no ve impedimento legal alguno para no presentarse a las elecciones, organizó el pasado mes de marzo una de las mayores manifestaciones antigubernamentales celebradas en Rusia en años y se ha convertido en uno de los principales candidatos para desafiar al presidente ruso, Vladimir Putin, en los próximos comicios, programados para marzo de 2018.

Los planes políticos de Nalvani se complicaron el pasado febrero, cuando un tribunal le condenó por malversación de fondos durante un juicio por la revisión de un caso que, de acuerdo con el opositor, tenía motivaciones políticas y estaba ideado para sabotear su carrera.

Este miércoles, un tribunal ha rechazado su recurso y ha mantenido la condena original, que implica una pena de prisión suspendida de cinco años. El equipo legal de Nalvani ya ha anunciado que acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Nalvani ya había sido condenado a la misma pena en 2013, en el marco de una sentencia que fue cuestionada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El juez también ha multado al opositor a pagar un total de 500.000 rublos (casi 8.000 euros).

Nikolai Bulayev, vicepresidente de la Comisión Electoral Central de Rusia, ha asegurado que Nalvani no califica a día de hoy como candidato electoral y que sólo podrá presentarse si consigue que le retiren la condena. Los seguidores del político opositor alegan que puede aspirar al Kremlin, conforme a la Constitución rusa.

"Nalvani ya está intentando llevar a cabo una campaña presidencial y, según creo, está manipulando las ideas de la gente sobre cómo las leyes no importan", ha explicado Bulayev. "Es un engaño. Si está haciendo esto de forma deliberada está engañando a otra gente. Por el momento, según entiendo, no tiene derecho a presentarse a las elecciones y para poder tenerlo tiene que actuar a través de los tribunales, no hay otra forma", ha añadido.

Si a Nalvani le es finalmente permitido competir contra Putin en las elecciones, que aún no ha confirmado si se presentará o no, las encuestas indican que el candidato opositor perderá contra el actual presidente por un amplio margen de votos.

Algunos analistas creen que el Kremlin acabará permitiendo a Nalvani competir contra Putin sólo para crear la impresión de competición entre ambos candidatos. No obstante, si Nalvani acaba participando en la carrera presidencial, el Kremlin podría tener que hacer frente a un aumento de la actividad por parte de la oposición popular y de los movimientos anti Kremlin.