El compañero de Lula da Silva no arrastra en los sondeos el apoyo del expresidente

Publicado 22/08/2018 21:02:03 CET

BRASILIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se mantiene como claro favorito de cara a las elecciones del próximo mes de octubre, pero su compañero de fórmula, el exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, no parece gozar de momento del beneplácito de la ciudadanía, según un sondeo publicado este miércoles por el periódico 'Folha de Sao Paulo'.

Lula, condenado a más de doce años de cárcel por corrupción y en la cárcel desde abril, se arriesga a ser apartado de la carrera por las autoridades electorales, a pesar de que es ya el candidato oficial del Partido de los Trabajadores (PT). La Ley de Ficha Limpia bloquea a los aspirantes que tienen una condena en firme.

La encuesta de Datafolha sitúa en el 39 por ciento la intención de voto para Lula, 20 puntos por encima de la del ultraderechista Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL). Marina Silva (8 por ciento), Geraldo Alckmin (6 por ciento) y Ciro Gomes (5 por ciento) completan los cinco primeros puestos.

La situación, sin embargo, podría dar un vuelco en caso de que el expresidente no se pudiese presentar, ya que no todo su apoyo iría directamente para Haddad. Solo un 17 por ciento de los simpatizantes de Lula tiene claro que votaría al 'número dos' de la candidatura del PT, mientras que un 10 por ciento se pasaría al bando de Silva y un 51 por ciento no tiene claro lo que haría.

Las estimaciones en caso de ausencia de Lula sitúan por delante a Bolsonaro, con un apoyo del 22 por ciento, seguido de Silva (16 por ciento), de Gomes (10 por ciento) y de Alckim (9 por ciento). Haddad aparece en sexta posición con un exiguo 4 por ciento de intención de voto, según el sondeo, realizado a partir de 8.433 entrevistas.