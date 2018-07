Condenada a cadena perpetua en Alemania la integrante de una célula neonazi detrás de una ola de asesinatos

Publicado 11/07/2018 10:13:42 CET

MUNICH, 11 Jul. (DPA/EP) -

Un tribunal de Múnich ha condenado este miércoles a cadena perpetua a Beate Zschaepe, la principal acusada en el macrojuicio a la célula neonazi NSU, considerada responsable de la serie de violencia ultraderechista más sangrienta en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial en la que murieron ocho inmigrantes turcos, uno griego y una policía alemana entre los años 2000 y 2007.

Zschaepe, la única superviviente de la célula neonazi, ha sido declarada culpable de diez cargos de asesinato y condenada a cadena perpetua, como había solicitado la Fiscalía. Con ello se pone fin a más de cinco años de juicio y cerca de 440 vistas en las que se entrevistó a un centenar de testigos.

"Por favor, no me juzguen por lo que hicieron otros y por algo que yo no quería ni hice", declaró Zschaepe la semana pasada en su alegato final, que ponía el broche a un uno de los procesos judiciales más complejos, largos y caros en la historia de Alemania.

La presunta terrorista también alegó en su defensa que jamás estuvo al tanto de los asesinatos cometidos por sus dos compañeros, Uwe Mundlos y Uwe Boehnhardt, ya fallecidos, y dijo también no saber qué criterios siguieron estos a la hora de elegir a sus víctimas.

Sobre Zschäpe recae la sospecha de integrar junto a Mundlos y Boehnhardt la célula Nationalsozialistischer Untergrund NSU (Clandestinidad Nacionalsocialista), a la que se considera responsable, además, de perpetrar un ataque bomba en Colonia contra el negocio de una familia iraní.