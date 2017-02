Condenados a seis meses de cárcel dos detenidos en las protestas en Francia

Actualizado 09/02/2017 9:54:56 CET

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes detenidos en una protesta contra un agente de Policía acusado de violar a un chico de 22 años y contra sus tres compañeros por agresiones al mismo joven durante un registro la semana pasada al noroeste de París han sido condenados este miércoles a seis meses de prisión.

Las protestas arrancaron la semana pasada, después de la agresión contra Théo, todavía ingresado en un hospital con heridas graves en el recto, y se han extendido hasta este martes.

Los dos condenados fueron detenidos el sábado, junto a otros 15 jóvenes. Este martes, la jornada se saldó con otras 26 detenciones.

Entre los 17 detenidos el fin de semana se encuentran once menores de edad, que tendrán que comparecer ante un juez de menores por un delito de "emboscada", según ha informado 'Le Parisien'.

El joven había denunció que mientras estaba siendo detenido, de espaldas, uno de los agentes le introdujo su porra en el ano. "Me pidieron que pusiera las manos en la espalda y, esposado, me pidieron que me sentara. Me lanzaron gas lacrimógeno y me golpearon, y al sentarme sentí un terrible dolor en el trasero", ha explicado, según las declaraciones a las que ha tenido acceso la cadena de televisión BMFTV.