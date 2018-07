La OTAN respalda el plan de la ONU para Kosovo

Actualizado 26/01/2007 19:11:25 CET

KFOR está preparada para cualquier escenario durante la aplicación del estatus de la provincia

BRUSELAS, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Alianza Atlántica, Jaap De Hoop Scheffer, aseguró hoy que los Veintiseis han mostrado su "total unidad" sobre el plan que el enviado especial de Naciones Unidas para Kosovo, el ex presidente finlandés Martti Ahtisaari, presentó hoy en Viena al llamado Grupo de Contacto para la provincia serbia de mayoría albanesa. Según De Hoop Scheffer, los ministros de Exteriores de la OTAN, reunidos hoy en sesión extraordinaria en Bruselas, juzgaron necesario que la ONU apruebe una resolución sobre Kosovo "tan pronto como sea posible".

Además, la OTAN, en el marco de la Fuerza Internacional para Kosovo (KFOR), está preparada para asumir su papel en el mantenimiento de la seguridad durante y el proceso de aplicación del futuro estatuto y con posterioridad al mismo. KFOR tiene en este momento desplegados unos 15.000 efectivos, 12.500 de la Alianza y el resto de países no miembros de la organización atlántica. España tiene allí unos 650 militares.

Otra de las conclusiones de la reunión fue hacer un llamamiento a la Unión Europea para que haya una mayor cooperación y coordinación con las labores de la OTAN en la provincia, a la vista de que la UE cobrará un especial protagonismo cuando Naciones Unidas, que lleva administrando la provincia desde 1999, abandone el territorio. A pesar de esta petición, el máximo responsable de la Alianza negó que las relaciones con las instituciones comunitarias, y más concretamente con el alto representante de la Política Exterior y Seguridad Común, Javier Solana, sean "tensas". "No definiría las relaciones con la UE de tensas", dijo De Hoop Scheffer en la rueda de prensa celebrada tras la reunión ministerial, en la que puso de relieve la importancia de que, una vez aprobado el estatuto de Kosovo, "todo el mundo sepa qué es lo que va a hacer". Aunque el secretario general de la Alianza no quiso hacer comentarios sobre el contenido de la propuesta de Ahtisaari, que no ha trascendido públicamente, dio a entender que, en la misma, se contempla el despliegue de una pequeña fuerza de seguridad multiétnica integrada por kosovares.

En todo caso, lo que sí confirmó es que, aunque no se puede predecir "ningún escenario", KFOR está preparado para "cualquier eventualidad". "KFOR está allí para proteger a las mayorías y las minorías. KFOR está allí para cada kosovar, para cada ciudadano, Está preparado para cualquier eventualidad", remachó.

LA MINORIA SERBIA

El ministro galo de Exteriores, Philippe Douste-Blazy, por su parte, consideró que la propuesta de Ahtisaari "va en la buena dirección" pero puso el acento en la necesidad de preservar los derechos de las minorías y todas las características multiculturales de Kosovo. "Hay que tener en consideración a las minorías y, en particular, a la minoría serbia", alertó.

En la misma línea, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, se mostró partidario de mantener una unidad "muy clara de criterio y de acción" por parte de la comunidad internacional y pidió tener en cuenta la "complejidad política"de Serbia. A su modo de ver, en los próximos meses la situación no sólo será determinante para Kosovo sino para la comunidad internacional en su conjunto.

León se mostró convencido de que el plan del enviado especial de la ONU para la zona, Martti Ahtisaari, contará con un "amplio apoyo internacional" pero dijo que ese apoyo debe "consolidarse" a través de una nueva resolución del Consejo de Seguridad que defina el nuevo marco legal y político con el que la comunidad internacional deberá trabajar. También apostó por una solución "fiable y permantene" para Kosovo y definir el papel que la comunidad internacional tiene que desempeñar allí.Además, subrayó que tiene que haber un acuerdo "mutuamente aceptado" por las partes que "tenga en cuenta la complejidad política, incluídos los factores políticos que afectan a Serbia".

A su juicio, la Alianza Atlántica se va a enfrentar las próximas semanas a una situación "enormemente compleja", dado que se puede producir, incluso, "cierto vacío político y un posible vacío de seguridad", por lo que la credibilidad de la OTAN pasa, en su opinión, por demostrar una "estricta neutralidad". España, señaló León, apoya la "planificación prudente" de la Alianza y pide tener en cuenta la coordinación para la UE, que es "clave" en lo que afecta a Kosovo.

PRESENCIA INTERNACIONAL

Ahtisaari aseguró ayer que su plan para el futuro de Kosovo se centra en la protección de la pequeña minoría serbia de la provincia y aboga por una fuerte presencia internacional respaldada por la misión de paz de la OTAN. Su intención es presentar la propuesta oficialmente a albanokosovares y serbios el próximo 2 de febrero, durante sus visitas programadas a Belgrado y Pristina.

Fuentes diplomáticas sostienen que el plan no mencionará la palabra independencia, pero atribuirá a Kosovo algunos rasgos de Estado soberano, como acceso a las instituciones internacionales y una fuerza de seguridad. Las mismas fuentes afirman que el plan constatará las líneas de una supervisión internacional post-estatus, con un enviado especial de la UE a Kosovo que podría tener poder de veto en leyes y decisiones gubernamentales así como la autoridad para despedir a miembros de la Administración que se muestren contrarios al acuerdo de paz.

El sistema para Kosovo sería similar al de los Acuerdos de Dayton que pusieron fin a la guerra de Bosnia de 1992-95 y establecieron una administración internacional para supervisar los asuntos del día a día. El plan además debe ser aprobado por el Consejo de Seguridad, que podría realizar cambio menores después de que el documento sea revisado por servios y kosovares.