Decenas de miles de seguidores del partido de Hun Sen se manifiestan en su apoyo antes de las elecciones en Camboya

Actualizado 27/07/2018 20:45:17 CET

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Decenas de miles de seguidores del partido del primer ministro de Camboya, Hun Sen, se han manifestado en su apoyo este viernes en las calles de la capital, Nom Pen, en la última jornada de campaña antes de las elecciones generales que se celebrarán el domingo.

El propio Hun Sen ha participado en la concentración y se ha dirigido a los allí presentes, antes de unos comicios en los que figura como gran favorito tras la disolución por parte de los tribunales del principal partido opositor.

La Alcaldía ha cifrado el número de participantes en 250.000, en un acto que ha tenido lugar en Koh Pich, tal y como ha recogido el diario local 'The Phnom Penh Post'.

El primer ministro ha subrayado que "no llevará al partido a la derrota" y ha dicho que "los miembros del partido --el Partido del Pueblo de Camboya (CPP)-- deben votar a su partido, y no a otro", según ha informado la agencia británica de noticias Reuters.

Hun Sen y sus aliados han emprendido una campaña contra los críticos, incluidos miembros del Partido Nacional de Rescate de Camboya (CNRP), en lo que sus oponentes dicen que es una apuesta para alargar su liderazgo después de 33 años en el cargo.

El CNRP fue disuelto y sus legisladores fueron excluidos de la política en noviembre después de que el Tribunal Supremo dictaminara que había intentado derrocar al Gobierno, algo que la formación opositora ha negado.

Por su parte, la experta en Derechos Humanos de Naciones Unidas en Camboya, Rhona Smith, ha recalcado que las próximas elecciones no pueden ser legítimas si el CNRP no puede participar.

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) afirmó el miércoles que las elecciones están marcadas por numerosas irregularidades y resaltó que la población no podrá elegir libremente al nuevo Gobierno.

Entre otros problemas, denunció la disolución "arbitraria" del CNRP, la vigilancia, intimidación, detención y apertura de juicios motivados políticamente contra opositores clave, las acciones contra la prensa independiente y las restricciones a la libertad de expresión y manifestación.

"El Gobierno de Camboya ha actuado de forma sistemática contra las voces independientes y opositoras durante el último año para garantizar que el partido gubernamental no hace frente a obstáculos en su control político total", manifestó Brad Adams, director de HRW para Asia.

"Disolver el principal partido opositor y prohibir a muchos de sus principales miembros participar en política implica que estas elecciones no pueden reflejar la voluntad del pueblo camboyano", añadió.

El vicesecretario general de la comisión electoral, Som Sorida, ha criticado este mismo viernes el informe de HRW y ha subrayado que tiene "motivaciones políticas".

En esta misma línea se ha expresado el portavoz del CPP, Sok Eysan, quien ha dicho que HRW no tiene derecho a pronunciarse sobre las elecciones en el país, antes de acusar a la ONG de tener "malas intenciones" contra Camboya y el partido en particular.

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha destacado que "un proceso político inclusivo y plural es esencial para salvaguardar los progresos hechos por Camboya en la consolidación de la paz".

Así, ha pedido a todas las partes que "reduzcan las tensiones y la polarización política", al tiempo que ha reclamado al Gobierno que "respete los estándares de Derechos Humanos y dé garantías de que los actores de la sociedad civil y los partidos políticos podrán ejercer sus derechos democráticos".

Guterres ha reiterado además "el continuado compromiso de la ONU en apoyo a una Camboya pacífica y democrática que respeta totalmente los Derechos Humanos de sus ciudadanos", tal y como ha señalado el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric.

BLOQUEO DE PÁGINAS WEB

En otro orden de cosas, la organización no gubernamental camboyana Licadho ha afirmado durante la jornada que las autoridades han bloqueado el acceso de las páginas web de varios medios de comunicación.

"Durante las últimas horas se ha confirmado que varios proveedores de servicios de Internet y compañías de telefonía móvil están bloqueando de forma activa las páginas web de medios y emisoras independientes, entre ellas Radio Free Asia (RFA), Voice of America (VOA) and Voice of Democracy (VOD), así como las ediciones en inglés de varios diarios", ha dicho Nali Pilorge, miembro de Licadho.

Así, ha destacado que "es la primera censura de páginas web desde la publicación de la 'prakas' --directivas del Gobierno sobre los bloqueos sobre contenido considerado como destinado a la incitación o una amenaza a la seguridad nacional-- a finales de mayo".

En este sentido, ha criticado que "compañías privadas bloqueen el acceso a ciertos medios mientras siguen cobrando la totalidad de sus servicios". "Ni es un buen negocio ni está en línea con los estándares internacionales", ha zanjado.

Las autoridades han incrementado sus presiones sobre los medios independientes en el último año, con el cierre del diario 'Cambodia Daily' y la compra de 'The Phnom Penh Post' por parte de un empresario malasio entre cuyos clientes figura Hun Sen.