Detenido un hombre sospechoso de terrorismo en las inmediaciones del Parlamento en Londres

Un hombre ha sido detenido a primera hora de esta tarde en las inmediaciones del Parlamento británico en posesión de varios cuchillos, según ha informado la Policía Metropolitana, que ha precisado que el arresto se ha producido en el marco de la ley antiterrorista.

Según ha explicado Scotland Yard en un comunicado, el arresto ha tenido lugar hacia las 14.22 horas en la calle del Parlamento después de que el hombre fuera parado y registrado "en el marco de una operación en curso" del Mando Especializado en Armas de Fuego.

El hombre, de cerca de 30 años, "ha sido detenido bajo la sospecha de posesión de un arma ofensiva y la sospecha de la comisión, preparación e instigación de actos de terrorismo" en virtud de la ley antiterrorista.

El sospechoso, que llevaba varios cuchillos consigo, se encuentra actualmente en una comisaría del sur de Londres, ha añadido Scotland Yard, sin ofrecer más detalles de su identidad. La Policía Metropolitana ha indicado que la investigación continúa y que "no hay ninguna amenaza inmediata conocida".

Un testigo ha contado a la cadena BBC que ha visto dos cuchillos en el suelo, uno de ellos era un cuchillo grande para el pan.

Según Reuters, los hechos han tenido lugar cerca de la residencia oficial de la primera ministra, Theresa May. Un portavoz de ésta ha indicado que May no se encontraba en Downing Street cuando han ocurrido los hechos.

El suceso se produce apenas un mes después del atentado contra el Parlamento británico en el que murieron cinco personas, incluido un agente que fue apuñalado en la entrada del edificio y cuatro arrolladas en el puente de Westminster.