Detenidos 15 universitarios turcos por manifestarse contra la invasión militar turca de Afrin, en Siria

Hasta 15 universitarios turcos han sido detenidos por manifestarse hace un mes contra la incursión del Ejército turco en Afrin, en el norte de Siria. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, llamó a los manifestantes "terroristas" y las autoridades abrieron una investigación.

La protesta se produjo en respuesta a un acto convocado por estudiantes de la Universidad de Bogazici de Estambul en apoyo a la intervención militar, informa el diario turco 'Hurriyet'. En la contramanifestación se exhibió una pancarta con el lema "La invasión y la matanza no pueden darse con la complacencia turca".

La Fiscalía les acusa de actuar siguiendo las pautas de los grupos armados kurdos para "intentar presentar a la República de Turquía y a las Fuerzas Armadas turcas como fuerzas invasoras que usan la violencia y por consiguiente implicadas en acciones ilegítimas en la región". Además, Erdogan anunció que no se permitiría a esos estudiantes seguir en la universidad.

"Vamos a localizar a estos estudiantes terroristas con las grabaciones y haremos lo que sea necesario. No vamos a dar a estos terroristas, comunistas juveniles, el derecho a estudiar en estas universidades", dijo Erdogan. "Vamos a coger a esos marginales y a tumbarlos", apostilló.

Desde la oposición, el líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Kemal Kilicdaroglu, ha argumentado que el presidente no es quién para determinar el futuro de estos estudiantes. "¿Quién eres tú para no permitirles estudiar? ¿Las universidades son propiedad de tu padre? Las universidades no están controladas por la cúspide del Estado", ha argumentado, al tiempo que ha asimilado a Erdogan con un dictador.

Turquía lanzó el 20 de enero la Operación Rama de Olivo para expulsar de Afrin, en el noroeste de Siria, a las milicias kurdo-sirias de las Unidades de Protección Popular (YPG), a las que considera afines al grupo armado separatista kurdo-turco Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). El 18 de marzo las tropas turcas y las milicias sirias proturcas se hicieron con la ciudad de Afrin y con el control efectivo del territorio.

Cientos de personas han sido detenidas en Turquía por publicaciones en redes sociales o por manifestarse en contra de la intervención militar.