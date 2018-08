Detienen a un hombre que extorsionaba a personas con vídeos de Estado Islámico en Colombia

Publicado 24/07/2018 6:52:34 CET

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Turbo, en el departamento colombiano de Antioquia, ha detenido este lunes a un hombre que extorsionaba a personas enviándoles vídeos de la organización terrorista Estado Islámico y que se hacía pasar por un integrante del 'Clan del Golfo' e incluso como disidente de las FARC.

Según las autoridades, el sujeto, conocido como 'El Gordo', advertía a sus víctimas, la mayoría mujeres, que si no hacían lo que les pedía, les podría ocurrir lo mismo que aparecía en los vídeos.

"Él me estaba cobrando una suma de dinero y me envió unos vídeos donde aparecía una mujer y la decapitaban, le quitaban la cabeza, a otra le disparaban y me dijo que si yo no pagaba, eso mismo me iba a suceder a mí", ha señalado una de sus 21 víctimas, según ha recogido el diario 'El Espectador'.

El coronel Gerson Fajardo Guevara, comandante del Departamento de Policía de Urabá, ha manifestado que el hombre "solicitaba a sus víctimas entre 100.000 y un millón de pesos, dependiendo de la persona a la cual extorsionaba".