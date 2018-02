Dimite el jefe de la misión contra la corrupción de la OEA en Honduras por diferencias con Luis Almagro

Actualizado 16/02/2018 7:23:12 CET

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El jefe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Juan Jiménez, ha anunciado este jueves su dimisión, revelando diferencias con el secretario general del organismo, Luis Almagro.

"Con gran pesar y luego de una profunda reflexión comunico mi renuncia al cargo de vocero de la MACCIH", ha indicado Jiménez en su cuenta en la red social Twitter, agregando un comunicado de cinco páginas para explicar su decisión.

En el mismo, ha lamentado "la falta de comunicación personal del señor Almagro con el jefe de esta misión desde agosto de 2017", agregando que "esta tuvo su mayor expresión" al no recibirle el 30 de enero.

"La intención de la visita era hacer de su conocimiento los avances en las investigaciones y procesos de los casos bajo la competencia de los equipos integrados MACCIH-UFECIC, las presiones y amenazas que estaba recibiendo con motivo de ellos, la necesidad de contar con autonomía administrativa y los recursos materiales y humanos necesarios para realizar nuestro trabajo", ha indicado.

La MACCIH fue creada en el 2016 por la OEA a pedido del Gobierno hondureños, tras meses de manifestaciones que exigían un organismo autónomo como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU para investigar escándalos de corrupción.

La dimisión de Jiménez llega un día después de que Almagro enviara una carta al presidente del país, Juan Orlando Hernández, en la que, entre otras cosas, dijo que "será necesario fortalecer el funcionamiento de la MACCIH, dado que a pesar de haber tenido recursos y plena libertad de acción por parte de la Secretaría General, no ha sido capaz de arrojar los resultados en cuanto a investigaciones y procesamientos por casos de corrupción que se hubiera deseado y se debe al pueblo de Honduras".

En este sentido, Jiménez ha dicho que "existen problemas que deben ser solucionados para el mejor desempeño de la MACCIH", si bien ha recalcado que "dependen exclusivamente del secretario general".

En su comunicado, ha apuntado a la "falta de apoyo a las medidas y acciones que viene haciendo la MACCIH", añadiendo que "es importante que el secretario general se pronuncie públicamente, pero también que brinde mensajes internos para apoyar a la MACCIH". "No debemos estar solos aquí y él lo sabe", ha dicho.

"Ninguna de las decisiones administrativas que exigían celeridad para el buen funcionamiento de la misión se han tomado oportunamente", ha lamentado, criticando además el número de personas que integran la misión.

"Estamos trabajando a toda máquina, a pesar (de) que sólo contamos en este momento con diez personas en el área de investigación", ha dicho, recordando que "la CICIG tiene 80 expertos en el mismo área".

Por otra parte, ha apuntado que "el equipo de la misión se encuentra sumamente preocupado por la reacción de las autoridades del país frente al caso de la Red de Diputados", después de que el Congreso aprobara una reforma a la Ley de Presupuesto que impide al Ministerio Público investigar a funcionarios que manejan fondos públicos.

"A esto se agrega que recientemente se han alzado voces para evaluar el mandato de la MACCIH, sosteniendo que su presencia en el país afecta a la soberanía", ha manifestado, agregando que "esto ocurre coincidentemente con la instauración de línea de investigación complejas contra sectores poderosos del país".

Jiménez ha argumentado además que "se necesita reconfigurar el esquema de seguridad de la misión hacia un sistema mixto nacional-internacional, como tiene la CICIG". "Debo recordar aquí que en mayo de 2017 uno de mis guardaespaldas murió de un disparo em la puerta del edificio de la MACCIH en circunstancias difíciles de entender", ha manifestado.

"Sin duda tengo la responsabilidad del éxito o fracaso de la misión. Pero la opinión pública debe saber que nunca manejé los recursos de la MACCIH, ni tuvimos información de cómo se ejecutan los fondos y no tenemos la base administrativa que permita que las áreas sustantivas puedan producir más y mejor. El peso de responsabilidad que tengo, en efecto, es muy grande, pero no me han dado las herramientas", ha remachado.