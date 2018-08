Dimite el ministro de Medio Ambiente de Francia ante los escasos avances en la materia

Publicado 28/08/2018 8:54:07 CET

PARÍS, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transición Ecológica de Francia, Nicolas Hulot, ha anunciado este martes su dimisión del Gobierno que preside Edouard Philippe alegando la falta de avances que a su juicio se han logrado en esta materia en el año que lleva en el cargo.

Hulot ha anunciado su decisión durante una entrevista en la emisora France Inter y, según ha explicado, no había avisado de antemano sobre su marcha ni a Edouard ni al presidente francés, Emmanuel Macron.

"¿Hemos comenzado a reducir el uso de pesticidas? La respuesta es no. ¿Hemos comenzado a controlar la erosión de la biodiversidad? La respuesta es no. ¿Hemos comenzado a ponernos en situación de frenar la artificialización de los suelos? La respuesta es no", ha lamentado Hulot, un antiguo ecologista.

Por ello, ha dicho, "por primera vez voy a tomar la decisión más difícil de mi vida". "No quiero seguir mintiéndome. No quiero dar la ilusión de que mi presencia en el Gobierno significa que estamos a la altura de estos problemas y por tanto tomo la decisión de abandonar el Gobierno", ha explicado.