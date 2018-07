Se dispara el número de niños sirios obligados a la esclavitud laboral en Líbano

Publicado 17/06/2018 12:47:06 CET

Un 7 por ciento de los niños refugiados en el país trabaja bajo la explotación y los abusos sexuales, según un estudio

TRÍPOLI, 17 Jun. (Fundación Thomson Reuters/EP) -

El número de niños sirios enfrentados a la esclavitud se está disparando particularmente en países de acogida como Líbano, donde los exiliados sirios alcanzan el millón, la cuarta parte de la población del país.

Allí, la proporción de niños sirios explotados ha pasado del 4 por ciento al 7 por ciento en el inicio de una tendencia que no va a hacer sino crecer en los próximos años, según un estudio del Consejo Danés para los Refugiados (DRC, por sus siglas en inglés) dado a conocer previamente a la Fundación Thomson Reuters.

"Es triste decirlo, pero esto solo va a empeorar", ha declarado Benedict Nixon, portavoz del Consejo. "Mientras los hogares no generen ingresos, las tasas de trabajo infantil seguirán aumentando", ha hecho saber.

Naciones Unidas y los organismos de ayuda ya advirtieron el mes pasado de que una "brecha crítica" en la financiación de los refugiados sirios y las comunidades de acogida podría conducir a recortes en los servicios esenciales.

Y esto forma parte de una tendencia global. Los conflictos y los desastres inducidos por el clima han llevado a cada vez más niños a trabajar en la agricultura, que representa el 71 por ciento de todo el trabajo infantil, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO).

"Los hogares en los campos de refugiados sirios en Líbano, por ejemplo, son propensos a recurrir al trabajo infantil para garantizar la supervivencia de su familia", hizo saber la FAO en un comunicado publicado el martes para conmemorar el Día mundial contra el trabajo infantil.

"PUNTO DE RUPTURA"

Tanya Chapuisat, vocera de UNICEF, la agencia de los niños de Estados Unidos, dijo que las familias sirias en Líbano a menudo no tenían otra opción que enviar a sus hijos al trabajo.

"Las familias están en un punto crítico en lo que respecta a las deudas, y para poder satisfacer sus necesidades básicas envían a los niños a trabajar", ha explicado.

Según UNICEF, más de las tres cuartas partes de los refugiados en el Líbano viven por debajo del umbral de la pobreza y luchan por sobrevivir con menos de 4 dólares al día, y menos de la mitad de los niños sirios en el país asisten a la escuela.

"MOUNIR", ESCLAVITUD BAJO PSEUDÓNIMO

"Mounir", de 13 años, huyó de Siria para el Líbano con su familia después de sobrevivir a un ataque con cohetes que casi los mata, pensó que estaría a salvo. Pero "Mounir" solo ha cambiado un peligro por otros: el acoso sexual y el abuso verbal.

Como su padre no podía trabajar por razones de salud, "Mounir" tuvo que ganar dinero para su familia vendiendo dulces en la ciudad de Trípoli, un trabajo que lo mantuvo en la calle hasta bien entrada la noche, ganando aproximadamente 12.000 libras libanesas (unos siete euros) al día.

"Fue muy hostil: la gente solía llamarme el 'perro sirio' y otras cosas", explica "Mounir", bajo pseudónimo, a la Fundación Thomson Reuters.

"Mounir" dice haber sido objeto de intentos de abusos sexuales. "Han intentado hacer cosas malas conmigo. "Esto me ha sucedido más de una vez en la calle. Todos eran hombres. Por supuesto que tenía miedo. Me pedían que fuera con ellos y les decía que no quería ir".

El mes pasado encontró trabajo más cerca de casa en una peluquería, donde gana 30.000 libras libanesas por semana y ayuda al dueño, aunque todavía trabaja 10 horas al día. El alquiler del pequeño garaje de su familia es de 280.000 libras mensuales.

La madre de "Mounir", Hasnaa, dice que siente una intensa culpa, pero no tiene más remedio que enviar al joven y a su hermano de 17 años al trabajo en lugar de privarlos de una educación. "Parece que nada es suficiente. Todo lo que tenemos va a pagar el alquiler", lamenta.