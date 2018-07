Ecuador asegura toda la información sobre el asesinato de periodistas en Colombia saldrá a la luz

Publicado 27/07/2018 2:41:59 CET

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Comunicación de Ecuador, Andrés Michelena, ha asegurado este jueves que toda la información sobre el asesinato de los periodistas del diario 'El Comercio' en Colombia saldrá a la luz incluso si alguna institución se ha visto involucrada en lo sucedido.

Michelena ha indicado durante una rueda de prensa que el presidente del país, Lenín Moreno, ha solicitado que "tras escuchar las peticiones de los familiares de los periodistas en relación con la información publicada, no se escatime ni se permita que ninguna institución oculte información".

En este sentido, ha hecho referencia a lo señalado por las familias de Javier Ortega, Raúl Rivas y Efraín Segarra, que fueron asesinados tras ser secuestrados el pasado 26 de marzo en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas.

Los familiares habían manifestado que se sentían estafados después de revisar la documentación desclasificada y entregada por el Gobierno, que, en su opinión, no aporta nada a la investigación dado que la mayoría de documentos son notas de condolencia y boletines de prensa.

Michelena ha insistido en que "si la información que se ha entregado no ha sido completa" y no aporta nada al trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno "no permitirá que ninguna institución pública ni ninguna instancia oculte bajo ninguna excusa ningún tipo de información".

La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, ha aseverado que en caso de detectar errores, el Gobierno los reconocerá y ha hecho hincapié en que se ha entregado "información valiosa" a las familias. "No hemos escatimado ni escatimaremos ningún esfuerzo, queremos llegar a la verdad", ha afirmado Alvarado, según ha recogido el diario local 'El Comercio'.