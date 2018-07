EEUU admite que solo habrá reunido a la mitad de los menores inmigrantes antes de la fecha límite del martes

Publicado 09/07/2018 23:28:00 CET

SAN DIEGO (CALIFORNIA, EEUU), 9 Jul. (Reuters/EP) -

Las autoridades estadounidenses han reconocido este lunes que solo habrán completado la reunificación familiar de la mitad los menores de cinco años hijos de inmigrantes separados de sus familias en la frontera con México para este martes, cuando termina el plazo dado por un tribunal para esta tarea.

Una fiscal del Departamento de Justicia, Sarah Fabian, ha explicado en sede judicial que 54 menores de 5 años estarán con sus familias el martes por la noche, aunque la cifra podría ser algo mayor dependiendo del éxito de las pruebas de identificación en marcha.

Sin embargo, esta cifra es poco más de la mitad de los aproximadamente 100 niños de menos de 5 años afectados por la orden de la jueza Dana Sabraw de San Diego. Sabraw ha ordenado que estos menores debían estar con sus familias este martes, 10 de julio. Los aproximadamente 2.000 menores de edad pero de 5 o más años de edad deberán estar con sus familias para el 26 de julio.

En el resto de casos de niños de menos de 5 años los familiares han sido ya deportados, no han superado la investigación de antecedentes penales, no se ha podido probar su relación de sangre con otras personas aunque sí se haya hecho, los agentes no han podido contactar con estos familiares, ha explicado Fabian.

Además, Fabian ha explicado que una vez se completen las reunificaciones familiares, las familias al completo serán puestas en libertad, ya que un caso que sentó jurisprudencia de la década de 1990 impide al Estado retener a menores en centros de adultos por periodos dilatados de tiempo.

Las separaciones de menores se pusieron en marcha a primeros del mes de mayo en el marco de la política de "tolerancia cero" contra la inmigración ilegal puesta en marcha por el presidente estadounidense, Donald Trump. El propio Trump ordenó poner fin a las separaciones tras intensas críticas y movilizaciones.

Desde la Unión Americana por las Libertades Civiles han advertido que las autoridades no cumplirán con la orden. "Es muy preocupante que haya niños y padres que no estén incluidos en ningún fichero de seguimiento", ha apuntado Lee Gelernt.

Gelernt ha destacado que hay ONG y trabajando en la identificación y localización de las familias en los casos en los que el Gobierno no ha podido conseguir resultados, la mayoría salvadoreños, hondureños y guatemaltecos.

Además, Gelernt ha cuestionado la exactitud del listado de menores de cinco años que maneja el Gobierno, aunque ha reconocido pasos "significativos" en las últimas 48 horas.