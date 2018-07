Apple, la marca sin la que los consumidores "no podrían vivir", según una encuesta

Actualizado 31/03/2008 14:26:33 CET

LONDRES, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Apple es la marca con la que los consumidores de todo el mundo se sienten más identificados e inspirados, y sin la que no podrían vivir, según una encesta publicada hoy por el portal de Internet brandchannel. com, que sitúa a Microsoft como la enseña preferida por el público para discutir.

Así, en la encuesta sobre la influencia de las marcas, la compañía que preside Steve Jacobs se posiciona como la compañía más influyente, que más impacto tendría en el curso de la historia, con la que los consumidores se sienten más identificados e inspirados, y sin la que no podrían vivir.

Asimismo, los consumidores encuestados por el portal aseguran que el fabricante de reproductores iPod y del dispositivo iPhone será la compañía que, probablemente, revolucionará la industria de las marcas durante los próximos cinco años.

Por su parte, el gigante informático Microsoft se sitúa como la primera marca con la que los consumidores querrían discutir, seguida por Apple. Asimismo, el grupo fundado por Bill Gates se coloca en primer lugar al preguntar a los consumidores a qué marca les gustaría renombrar, seguido de los Estados Unidos, como nación, y el grupo automovilístico Ford.

"Ser americano solía ser algo bueno. Eramos la envidia del mundo. Lo 'americano' era codiciado en todo el mundo.(...) Los bienes americanos han perdido su valor y nuestra economía está en ruinas", lamentó uno de los encuestados.

A la hora de 'resucitar' marcas desaparecidas, la mayoría de los consultados coincidió al responder que "ninguna", mientras que algunos optaron por recuperar enseñas como las aerolíneas Pan Am o TWA y el distribuidor de juegos Atari. "Si no existen más es porque no pudieron responder a la competencia y la demanda de los consumidores", aseguró uno de los encuestados por el portal británico.

En cuanto a las compañías "verdes", la mayoría de los consumidores consultados coincidieron en que no existe dicho concepto, aunque algunos apuntaron a marcas como Toyota, BP o The Body Shop como las más ecológicas.