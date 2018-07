El bluesman BB King ha sido hospitalizado en Texas pero su estado de salud es bueno, según los médicos

Actualizado 26/01/2007 12:58:28 CET

GALVESTON (TEXAS), 26 Ene. (EP/AP) -

El guitarrista de blues B.B. King fue hospitalizado anoche en Texas por problemas de salud, pero su estado es bueno y podría ser dado de baja en las próximas horas, según informaron fuentes médicas.

El bluesman, de 81 años de edad, tenía previsto actuar anoche en el Grand Opera House de Galveston cuando fue ingresado en la Unidad Médica de la Universidad de Texas, declaró Paul McCarthy, un responsable de enfermería. Según McCarthy, King no se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y podría ser dado de baja hoy o mañana.

Nacido en una plantación en Itta Bena, Misisipí, King empezó a tocar en las esquinas para ganar dinero, hasta que con el tiempo acabó por convertirse en uno de los bluesmen más influyentes del mundo. Con su guitarra, a la que ha registrado con el nombre de 'Lucille', BB King ha acumulado éxitos con canciones como 'The Thrill is Gone', 'Every Day I Have the Blues' y 'You Upset me Baby'.