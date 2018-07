La Policía busca balsa con 15 inmigrantes a bordo perdida frente a los cayos de Florida

Actualizado 27/01/2006 5:49:50 CET

MIAMI, 27 Ene. (EP/AP) -

Las autoridades buscaban ayer jueves una embarcación de fabricación casera que transportaba a 15 inmigrantes que desaparecieron el miércoles en medio de una densa niebla y fuerte oleaje en los cayos de Florida.

En un vuelo de rutina, un helicóptero de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas avistó la rústica embarcación de madera poco antes del anochecer del miércoles, unos 74 kilómetros (46 millas) de las costas de Florida.

El pequeño bote carecía de motor y parecía estar haciendo agua, informó el portavoz de la Patrulla, Zachary Mann.

El funcionario indicó que la tripulación del helicóptero se vio obligada a regresar a su base en Homestead a las 7 de la noche debido a las condiciones climáticas adversas.

Cuando otro avión de Jacksonville llegó un poco más tarde, ya no pudo encontrar la balsa.

"Esa gente no estaba intentando huir. Simplemente flotaban en el agua", dijo Mann. "Tenemos una situación en la que uno está a 46 millas de la costa. El sol se pone, no hay luz, y una embarcación así de pequeña se puede perder fácilmente cuando no lleva nada que la identifique".

El portavoz dijo que las personas que viajaban en la embarcación eran cubanos, pero posteriormente indicó que no podía confirmar su nacionalidad.